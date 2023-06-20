Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале о принятии решения о комплексном развитии части промышленной зоны «Калибр».

«Приняли решение о комплексном развитии части промзоны «Калибр» в Останкинском районе. Реорганизуем территорию площадью 9,01 гектара, расположенную рядом с пересечением улицей Шереметьевской, Новомосковская и путей Октябрьской железной дороги», — написал Сергей Собянин.

Сергей Собянин уточнил, что вместо автосервисов и неиспользуемых складов будут построены современный жилой комплекс для горожан, переезжающих по программе реновации, и объекты социального и общественно-делового назначения. Также будут возведены детский сад на 180 детей, спортивный комплекс, магазины, кафе и офисы. Будет создано около 900 рабочих мест.

«Продолжаем работу по адаптации территорий под потребности инновационных компаний. Присвоили статус технопарка производственной площадке «Калибр-Техно» на улице Годовикова», — добавил мэр.

По словам градоначальника, резиденты «Калибр-Техно» работают в ИТ-сфере, а еще на территории технопарка находятся центры обработки данных, прототипирования и сертификации.