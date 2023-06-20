Для повышения надежности, качества и безопасности электроснабжения потребителей специалисты филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» реализуют ремонтную программу. В ее рамках до конца июня будет выполнен ремонт 6 подстанций 110 кВ: ПС «Большая Елховка», ПС «Пурдошки», ПС «Смольная», ПС «Ельники», ПС «Инсар» и ПС «Сырятино».

До конца текущего месяца будет завершен ремонт и техническое обслуживание одной ПС 35 кВ и 110 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ. В соответствии с графиком будут отремонтированы линии электропередачи различного уровня напряжения: ВЛ 110 кВ – 6,5 км, ВЛ 35 кВ – 4,6 км, ВЛ 10-0,4 кВ – 505,7,3 км. Активно проводятся работы по расчистке просек. На линиях 110 кВ площадь расчистки составит 114,6 га, на ВЛ 10-35 кВ – 44,3 га. Применяется как ручной, так и механизированный способ расчистки.

Обновление оборудования и его ремонт призваны сделать электросетевое хозяйство филиала «Мордовэнерго» более надежным и устойчивым к неблагоприятным погодным условиям.