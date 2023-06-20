Специалистами АО «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» (Санкт-Петербург) завершено изготовление основных катушек для электромагнита циклотрона многозарядных ионов (МЗИ), который разрабатывается и изготавливается НИИЭФА для ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» (г. Снежинск). В июне - июле будет произведена транспортировка катушек в г. Брянск, на площадку сборки электромагнита.

Катушки циклотрона многозарядных ионов – это одни из самых больших намоточных изделий, которые изготовлены непосредственно на территории АО «НИИЭФА». Диаметр каждой из катушек составляет 5,3 метра, масса одной катушки – более 17,5 тонны. Суммарная длина проводника в одной катушке превышает 3 километра.

Всего для циклотрона МЗИ изготовлено 4 катушки. Технические характеристики катушек подтверждены полным циклом заводских испытаний: гидравлическими, проверкой прочности корпусной и межвитковой изоляции.

Транспортировка катушек – это отдельная сложная логистическая операция. Специалистами ОЗ ЭФО АО «НИИЭФА» была разработана специальная оснастка, которая позволит перевозить катушки в наклонном положении, чтобы одновременно сохранить целостность катушек при перевозке, обеспечить прохождение автомашины с грузом под мостами и при этом не превысить допустимых габаритов транспортных средств по ширине. После доставки

катушки соединят с магнитопроводом для формирования магнитного поля. Масса магнитопровода циклотрона вместе с катушками после сборки составит 910 тонн.

Уникальный циклотронный комплекс многозарядных ионов, разработанный в научно-техническом центре линейных ускорителей и циклотронов АО «НИИЭФА» для ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», предназначен для проведения фундаментальных и прикладных исследований взаимодействия вещества с тяжёлыми ионами. Работы по созданию циклотронного комплекса начаты в 2020 году. Циклотрон МЗИ предусматривает широкий спектр ускоряемых ионов от самых лёгких (углерода) до самых тяжёлых (висмута), а также позволяет получать данные ионы с регулируемой энергией от 7,5 до 15 МэВ на нуклон, что делает его электрофизической установкой, не имеющей аналогов в мире.

Акционерное общество «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» (АО «НИИЭФА») – предприятие Госкорпорации «Росатом», ведущий научный, проектно-конструкторский и производственно-стендовый центр Российской Федерации по созданию электрофизических установок и комплексов для решения научных и прикладных задач в области физики плазмы, атомной и ядерной физики, физики элементарных частиц, здравоохранения, радиационных и энергетических технологий, интроскопии. Созданные в институте установки успешно эксплуатируются во многих организациях и предприятиях России, стран СНГ, Болгарии, Венгрии, Германии, Египта, Индии, Китая, Кубы, США, Финляндии, Франции, Японии, КНДР, Республики Корея.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет, освоение передовых технологий. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на модернизацию отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы, развитие современных индустриальных мощностей. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

Источник: Отдел внутренних и внешних коммуникаций АО «НИИЭФА»