В «Экспоцентре» открылась 4-я международная выставка и форум RENWEX 2023. Это крупное мероприятие в области возобновляемой энергетики и электротранспорта в России.

На выставке представлено оборудование и технологии для солнечной, ветро- и гидроэнергетики, электротранспорт и сетевая инфраструктура, услуги сервисных компаний по монтажу, наладке и обслуживанию различного оборудования для использования ВИЭ, твердые бытовые отходы как возобновляемый источник энергии, решения для интеграции ВИЭ и многое другое. Особое внимание уделено подготовке квалифицированных кадров для предприятий отрасли, а также поддержке разработок отечественных ученых и специалистов.

На церемонии официального открытия выставки заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по науке и высшему образованию Владимир Кононов подчеркнул, что человечество нуждается в доступной энергетике и удовлетворить этот спрос не может лишь один вид энергии. «Наша страна сегодня обладает всей линейкой энергетических технологий,- сказал Владимир Кононов. – В Госдуме готовится ряд законопроектов, касающихся гидроэнергетики и атомной энергетики. Эти законопроекты позволят, с одной стороны, усилить контроль в области безопасности и предотвращения чрезвычайных ситуаций, с другой стороны, дадут возможность бизнесу активнее работать в этом направлении».

Кроме того, Владимир Кононов отметил, что выставка RENWEX является важным этапом реализации проекта «НТИ Экспо» («Наука-Технологии-Инновации Экспо»), организованного комитетом Государственной думы ФС РФ по науке и высшему образованию, Торгово-промышленной палатой РФ и АО «Экспоцентр» при поддержке профильных министерств, призванного ускорить внедрение современных технологических достижений в промышленное производство.

Представитель министерства науки и высшего образования РФ Екатерина Чабан зачитала приветственное слово врио министра науки и высшего образования РФ Айрата Гатиятова, в котором, в частности, говорится, что развитие возобновляемых источников энергии и электротранспорта является безусловным приоритетом обеспечения энергетической безопасности и технологического суверенитета страны в складывающихся социально-экономических реалиях. В сегодняшних условиях проведение научных исследований и подготовка современных квалифицированных кадров в этой сфере становятся все более востребованными.

Первый заместитель генерального директора АО «Экспоцентр» Сергей Селиванов приветствовал участников выставки и форума «RENWEX 2023. Возобновляемая энергетика и электротранспорт». Он рассказал, что в этом году на выставке свои инновационные решения и технологии покажут более 70 компаний из России, Китая, Республики Беларусь. Отдельно он отметил участие в выставке компаний из четырех федеральных округов и одиннадцати регионов России. «За годы проведения проект зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки, демонстрирующей передовые разработки в сфере ВИЭ и электротранспорта, а также местом для дискуссий и обмена опытом ведущих экспертов, представителей энергетической отрасли», – сказал Сергей Селиванов.

Выставка работает до 22 июня.