20 июня состоялось заседание секции «Кабели и провода энергетического назначения», организованного Ассоциацией «Электрокабель» в Мордовии (г.Саранск). Представители семнадцати ведущих кабельных заводов России собрались вместе, чтобы обсудить насущные проблемы и будущее отрасли.

Собрание началось с масштабной экскурсии, в ходе которой делегаты посетили предприятия кабельного бизнеса Мордовии: ЭМ-КАБЕЛЬ, ЭМ-КАТ, Сарансккабель-Оптика, Лидер-Компаунд, КЗ «Цветлит» . Участники встречи смогли своими глазами увидеть производство изнутри, ознакомиться с продуктовой линейкой и задать интересующие вопросы представителям заводов.

В испытательном центре "Оптик-Энерго" была проведена экскурсия с демонстрацией испытания на нераспространение горения кабеля при групповой прокладке. Подобные испытания часто выявляют проблемы в кабельных полимерах.

Рашид Абаев, генеральный директор "Сарансккабель-Оптика" провел экскурсию по предприятию. Был показан полный цикл производства LAN-кабеля по OEM-заказу и продемонстрированы новые линии производства алюминиевых трубок для радиаторов и неизолированных кабелей.

Заводы группы "Оптик-Энерго" образуют эффективный кластер для кабельного производства. На территории комплекса работает "ЭМ-Кат" - производитель алюминиевой катанки, которая используется для производства кабеля. Высокопрочные и специализированные алюминиевые сплавы позволяют повысить эксплуатационные свойства готовой продукции.

Большой интерес вызвало посещение "Лидер-Компаунда". Генеральный директор Анатолий Бузлаев рассказал о планах по развитию производства. Завод активно включился в работу по производству полиэтилена для изоляции высоковольтных кабелей. Для этого на площадке созданы все необходимые технологические условия.

Лидер-Компаунд эффективно наращивает объемы производства полиэтилена, а вот развитие производства безгалогенных материалов (HF-компаундов) на предприятии идет медленно. Текущая рыночная ситуация не позволяет выпускать продукт соответствующего качества по тем ценам, что предлагают другие игроки. Чаще всего это связано с искажением реальных характеристик полимеров.

Цех по производству безгалогенных материалов "Лидер Компаунд". Здесь же установлена линия по изготовлению собственных восков.

Кроме полимерного направления уже около 2-х лет "Лидер-Компаунд" начал и собственное кабельное производство. На территории комплекса зданий построен один новый цех под производство силового кабеля мелкого сечения. Основной номенклатурой являются саморегулирующие нагревательные кабели специальных марок, но могут выпускаться и общестроительные марки, например ВВГ. Цех укомплектован современным оборудованием, но собственного грубого волочения не предусмотрено. Объемы производства два года подряд растут. Продукция изготавливается в основном под OEM-заказчиков. Уже сейчас здесь выпускаются и готовые DIY-наборы для "бытового применения", например комплекты для обогрева труб канализации или водосточных систем.

Кабельный завод "Цветлит" стал конечной точкой большой экскурсии для делегации Ассоциации "Электрокабель". Экскурсию по предприятию провел Сергей Иванов, один из старожил форума RusCable.Ru, со статусом эксперт. известный под ником Sergiano.

Сергей Иванов, он же Sergiano на форуме RusCable.Ru (стаж на форуме 4963 дня (более 13,5 лет). Признанный эксперт отрасли, который не любит публичность. Несмотря на свои регалии и опыт предпочитает работать с оборудованием, а не в кабинетах. Производственную экскурсию он проводил в фирменной куртке известного иностранного бренда оборудования.

На заводе "Цветлит" проведена большая работа по модернизации и освоению продукции, которая ранее здесь практически не выпускалась. Завод сильно нарастил объемы выпуска кабелей и проводов крупного сечения, развивает направление производства кабелей в резиновой оболочке на наклонной линии, осваивает марки кабеля для погружных насосов и силовую группу.

Команда RusCable.Ru в феврале 2023 года уже была на заводе и подготовила специальный репортаж о резиновом кабеле КГ на заводе "Цветлит".

После посещения производственной площадки "Цветлита" все 42 специалиста отправились в отель Radisson, где в конференц-зале началась деловая часть заседания секции «Кабели и провода энергетического назначения».

Работа секции подразумевает доклады на экономические и технические темы, а так же открытые дискуссии и обсуждения проблематики кабельного бизнеса. Модераторами мероприятия, как правило, являются признанные кабельщики и принимающая сторона.

Программа работы секции включала в себя 8 тематических докладов, организационные и приветственные выступления участников.

Заседание открыли руководитель секции Виталий Мещанов и Председатель Совета директоров ГК «Оптикэнерго» Эвир Боксимер. В приветственной речи они еще раз поблагодарили всех участников секции и представителей заводов, принявших участие в ее подготовке. Спикеры подчеркнули, что основная цель собрания – это консолидация отрасли, развитие многостороннего сотрудничества и поддержка преемственности поколений в кабельном бизнесе. И локомотивом такого объединения сегодня, бесспорно, является Ассоциация «Электрокабель».

АЭК - это высшая лига кабельного бизнеса. Это интеллект, масштабность, единомыслие.

Первыми докладчиками стали руководитель секции «Кабели и провода энергетического назначения» Виталий Мещанов и генеральный директор Ассоциации Наталья Сахарова. Они представили доклад об объемах кабельного рынка по итогам 2022 года. В денежном выражении производство кабеля в прошлом году выросло на 20%. Однако, как утверждают докладчики, не все так однозначно. Несмотря на рост рынка в денежном выражении, в связи с нестабильной экономической ситуацией натуральные показатели упали, а объемы внешней торговли существенно сократились.

Ассоциация "Электрокабель" собирает уникальную аналитику по рынку в динамике и имеет большой объем накопленной информации. Статистика Ассоциации на данный момент является основным источником достоверной информации для государственных органов, в частности, Минпромторга и используется для прогнозов развития промышленности и в качестве справочных материалов при разработке промышленных программ. Аналитика охватывает 75% рынка напрямую и рассчетные показатели по тем компаниям, которые не входят в Ассоциацию и не предоставляют данные. Поскольку учет ведется не только в денежном, но и в натуральном выражении, а производство учитывает разные номенклатурные группы, то аналитика АЭК позволяет без поправочных коэффициентов напрямую сравнивать периоды. На слайде - оценка российского кабельного рынка на 2022 год по данным АЭК.

Следующий доклад – «Краткий обзор работы по плану национальной стандартизации». Генеральный директор ВНИИКП Виталий Мещанов рассказал о бюджетах, выделенных на программу национальной стандартизации, и тех проблемах, с которыми может столкнуться отрасль в рамках реализации программы. Спикер подчеркнул, что многие стандарты по-прежнему финансируются из собственных средств предприятий, и призвал представителей заводов активнее участвовать в поддержке проекта национальной стандартизации.

Большое интервью с Виталием Мещановым в проекте "Уроки Легенд ВНИИКП"

После обзора с докладом выступил директор научного направления ВНИИКП Михаил Шувалов, представивший доклад «Физико-химические основы надежности силовых кабелей». Михаил Юрьевич рассказал о факторах, влияющих на процессы устаревания КПП, и возможностях совершенствования формул, технологий и производственных процессов.

Шувалов Михаил Юрьевич, зав. отделением, директор научного направления, кабели и провода энергетического назначения (Отделение №1), д.т.н., преподаватель МЭИ.

Высокий уровень докладов требует от представителей секции глубокого понимания технологий кабельного производства и физики процессов, происходящих в кабеле. Подобные технические доклады требуют высокого уровня подготовки слушателей. Участники секции, в основном, являются специалистами с профильным образованием и многолетним опытом работы в кабельном производстве.

Далее слово было передано Алексею Сливову, заместителю заведующего отделения №1 ВНИИКП. В докладе «Работы, проводимые в рамках импортозамещения полимерных материалов, применяемых в конструкциях кабелей для АЭС» спикер рассказал о программах импортозамещения, реализуемых ВНИИКП.

Наверное, для всех это наболевшая тема. Каждый завод столкнулся с необходимостью замещения на всех этапах производства. Алексей Сливов заместитель заведующего отделения №1 ВНИИКП

Следующий доклад был представлен техническим директором завода «ЭМ-КАБЕЛЬ» Александром Кирилловым. Спикер рассказал об опыте работы с оборудованием китайских производителей при производстве КПП.

На протяжении последний пятнадцати лет мы исследуем, изучаем и анализируем рынок китайского оборудования. Собственно, продолжаем наращивать наши мощности, делая ставку в том числе и на китайский рынок.

Как утверждает Кириллов, на сегодняшний день доля китайского оборудования на предприятии достигла 45%. Специалисты завода «ЭМ-КАБЕЛЬ» долгое время анализировали рынок, искали добросовестных поставщиков, изучали организацию производства в нескольких китайских провинциях, и теперь могут по праву считаться настоящими экспертами в этой области.

Следующим докладчиком стал Игорь Мелешин, который презентовал линейку полимерных материалов для изоляции и оболочки кабеля от «Лидер-Компаунд».

Далее микрофон вновь был передан Наталье Сахаровой. Она рассказала о новых параметрах в Постановлении 719 в докладе «Изменения в критериях, необходимых для подтверждения страны происхождения товаров». Наталья Валентиновна рассказала о новой планируемой балльной системе оценки технологических операций.

Следующим докладчиком стал генеральный директор ООО «Трансэнерго» Андрей Шашков. В докладе «Электрика – наука о контактах. Изделия Трансэнерго – гарантия надежной работы энергетических объектов» он рассказал о продуктовой линейке компании, включающей в себя широкий ассортимент электротехнического оборудования и специализированного инструмента.

Последний доклад в ходе заседания секции был представлен заведующим отделением кабелей и проводов энергетического назначения ВНИИКП Михаилом Шуваловым. В ходе выступления он представил сравнительный анализ изоляционных систем кабелей среднего напряжения на основе сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины.

После окончания выступлений спикеры ответили слушателям на все интересующие вопросы касательно работы Ассоциации "Электрокабель" и грядущих изменений. В целом, по утверждению участников заседания, встреча прошла достаточно динамично и продуктивно: озвучены многие острые вопросы, намечены ключевые направления работы. Главный же тезис остался неизменным: будущее отрасли – в консолидации и сотрудничестве.