В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума РНКБ, входящий в Группу ВТБ, и "ООО "СКГ "Парк" подписали меморандум о создании масштабного всесезонного объекта туристической инфраструктуры в Крыму. Строительство будет осуществляться в рамках федеральной программы "Комплексное развитие территорий".

"Крым Наш парк" займет площадь около 200 га и будет расположен на равном расстоянии между Симферополем и Севастополем, примыкая к трассе федерального значения Таврида. Финансирование проекта в размере 120 млрд рублей предоставит банк РНКБ. Объем инвестиций первой очереди строительства составит около 40 миллиардов рублей. Первую очередь проекта планируется завершить к концу 2026 г.

Подписи под документом поставили вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий и бенефициарный владелец компании Алексей Шацких.

На территории парка будет построен современный интерактивный музейный комплекс с экспозиционными залами, посвященными истории Крымского полуострова. Также запланировано строительство регионального конгресс-холла и экспоцентра с выставочными павильонами согласно концессионным соглашениям. Кроме этого, будет построена спортивная арена на 35 тысяч посадочных мест, а также колесо обозрения высотой 100 метров, которое станет вторым по величине в России.

Для гостей "Крым Наш Парк" будут работать отели с номерным фондом около 1000 номеров, всесезонный аквапарк, океанариум и парк аттракционов, а также "биопарк" с концепцией содержания животных в экосистеме, максимально приближенной к естественной. В парке также появится этническая деревня с торговыми рядами, ремесленными лавками, интерактивными модулями народных развлечений и ресторанами с национальной кухней.

- Проект такого уровня и масштаба очень важен для туристической сферы Крыма, - говорит вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. – Мы являемся частью Группы ВТБ и располагаем всеми необходимыми ресурсами и инструментами для финансирования проектов, которые играют большую роль в развитии экономики региона.

- Комплексный подход развития территории – локомотив развития региона, - говорит бенефициарный владелец ООО "СКГ "Парк" Алексей Шацких. - Безусловно, любой инвестор думает об экономической эффективности, но сейчас, здесь, в российском Крыму, мы видим, что настало время социально-ответственных инвесторов, тех, кто думает о процветании родного края, о нашем общем наследии. «Крым Наш Парк» - это проект, который открывает дверь будущему.

В первый год после запуска первой очереди проекта планируется принять не менее 1,5 миллиона посетителей и создать около 5000 рабочих мест.