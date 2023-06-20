Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех продемонстрирует новейшее отечественное оборудование связи для судов и береговых объектов на Международном военно-морском салоне в Кронштадте. На выставке будут представлены решения для ведения открытой и шифрованной радиосвязи, устройства для применения в составе Глобальной морской системы связи при бедствии, а также киберфизическая платформа для обследования акватории Северного морского пути с помощью беспилотников.

НИИ «Нептун» покажет в рамках экспозиции радиопередающее и радиоприемное устройства ПВ/КВ-диапазонов частот для применения в составе Глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ). Аппаратура предназначена для передачи и приема оповещений о бедствии в направлении «судно-берег» и «судно-судно», координации поисково-спасательных операций, определения местоположения терпящего бедствие судна, в том числе в арктическом регионе. Изделия на 100% производятся из отечественных комплектующих и способны заменить импортное оборудование. Устройства соответствуют всем требованиям Морского регистра, предъявляемым ГМССБ к оборудованию данного типа. Открытая архитектура предполагает их совместимость с другими навигационными судовыми системами или автономную работу.

На стенде «Росэлектроники» будет демонстрироваться интегрированный комплекс связи Р-760 для надводных кораблей ВМФ. Аппаратура, разработанная Омским НИИ приборостроения, предназначена для ведения открытой и шифрованной радиосвязи надводного корабля ВМС с береговыми командными пунктами, надводными кораблями, подводными лодками, летательными аппаратами и любыми другими внешними корреспондентами. Комплекс связи может использоваться на всех типах судов, вплоть до боевых кораблей первого ранга.

Также на выставке Омский НИИ приборостроения продемонстрирует судовую SDR-радиостанцию КВ/УКВ-диапазона «Аметист» и носимую радиостанцию Р-610-1 для обеспечения радиосвязи с аварийно-спасательными силами ВМФ РФ.

НПЦ «Вигстар» покажет новую компактную спутниковую станцию для организации широкополосной связи в полевых условиях. Оборудование помещается в обычный рюкзак, его общий вес в зависимости от модификации составляет от 5 до 10 кг, диаметр разборной антенны – 55 см, а развертывание радиостанции занимает не более 2 минут. Устройство обеспечивает скорость передачи информации по спутниковому каналу связи от 2 до 4 Мбит/с, работает при экстремальных температурах и высоких ветровых нагрузках. Благодаря сменным облучателям аппаратура способна работать в Ku-, Ka- и Q/Ka – диапазонах частот.

На интерактивном экране будет демонстрироваться работа киберфизической платформы «Аэромобильный лоцман», разработанной ПАО «Интелтех». Она включает в себя программно-аппаратный комплекс и отечественную беспилотную технику с различным оборудованием. Решение позволит в автоматическом режиме обследовать акваторию Северного морского пути и прибрежные объекты, собирать гидрографическую и гидрометеорологическую информацию, а также поможет поддерживать связь в слабо оборудованных районах Арктической зоны РФ.

«Предприятия холдинга «Росэлектроника» разрабатывают и производят широкую номенклатуру автоматизированных систем, комплексов и средств связи как для судов, так и для береговых объектов. Выпускаемое оборудование хорошо зарекомендовало себя и востребовано силовыми ведомствами России, а также гражданскими заказчиками. На МВМС-2023 мы демонстрируем и совершенно новые образцы техники, и проверенную пользующуюся постоянным спросом связную аппаратуру», – рассказали в «Росэлектронике».

Международный военно-морской салон пройдет с 21 по 25 июня 2023 года в петербургском КВЦ Музея военно-морской славы (Кронштадт).