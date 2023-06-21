АО «Мособлэнерго» по программе повышения надёжности электроснабжения потребителей Московской области заменило на подмосковных ЛЭП 262 опоры. Всего до конца сентября 2023 года в Московском регионе запланировано демонтировать и установить 567 конструкций воздушных линий электропередачи. К программе, реализуемой под контролем Минэнерго Московской области, компания приступила в начале марта текущего года.

Помимо замены опор выполняются работы и по замене провода/кабеля на ЛЭП. 27 км из запланированных 81 км уже заменены. Больший объем по этому виду работ выполнен в Пушкинском и Раменском округах – 5,8 км и 5,3 км соответственно.

Также в рамках программы проводится капитальный ремонт и вводятся в эксплуатацию новые электросетевые объекты: филиалами компании на текущий момент построено 45,4 км воздушных и кабельных линий электропередачи, построено 27 и реконструировано 23 трансформаторных подстанций, выдано 11,7 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

В этом году программа повышения надёжности охватила 26 округов Московской области, что на 5 округов больше, чем годом ранее. В этих районах было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. Учитывались жалобы на качество электроснабжения и, исходя из них, формировался объем работ.

Программа повышения надежности электроснабжения потребителей реализуется компанией третий год подряд под контролем Министерства энергетики Московской области. В рамках программы выполняются мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. В текущем году в программу вошли следующие округа: Домодедово, Ступино, Пушкино, Чехов, Истра, Мытищи, Подольск, Красногорск, Щелково, Электрогорск, Егорьевск, Люберцы, Солнечногорск, Клин, Коломна, Кашира, Воскресенск, Серпухов, Волоколамск, Химки. А также Раменский, Наро-Фоминский, Орехово-Зуевский, Ленинский, Одинцовский, Богородский.