В начале июня на трех крупных центрах питания, расположенных на территории Екатеринбурга, энергетики компании «Россети Урал» - «Екатеринбург» завершили комплексные и текущие ремонты энергооборудования. Работы проходили в рамках ежегодной плановой ремонтной кампании для повышения надежности и качества электроснабжения жителей уральской столицы.

Так, на ПС 110 кВ «Академическая» установленной мощностью 80 МВА, специалисты электросетевой компании выполнили комплексный ремонт энергообъектов, включая 2 силовых трансформатора, 4 выключателя 110 кВ, коммутационные аппараты, техническое обслуживание устройств релейной защиты. В результате проведенных работ подстанция будет более надежно обеспечивать электричеством жителей Академического района и порядка двух десятков социально-значимых объектов. Среди них предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства, автотранспортная компания, дошкольные учреждения, школа, больница, поликлиника.

Аналогичный комплекс работ специалисты «Россети Урал» - «Екатеринбург» провели на ПС 110 кВ «Спортивная». Энергетики отремонтировали 2 силовых трансформатора общей установленной мощностью 80 МВА, 3 выключателя 110 кВ, коммутационные аппараты и устройства релейной защиты. Это тоже позволит более качественно снабжать электричеством территорию в зоне действия данной подстанции, где расположены большие и малые предприятия продовольственного и промышленного направлений, жилые комплексы «Клевер Парк», «Чемпион парк».

На ПС 110 кВ «Северная» в рамках плановой ремонтной кампании отремонтированы 4 силовых трансформатора 110 кВ и 8 выключателей 35-110 кВ. Подстанция «Северная» обеспечивает электроснабжение объектов в районе железнодорожного вокзала, а также жилые комплексы «Космос», «ПИК», «Мельница».

Напомним, активная фаза плановой ремонтной кампании электросетевого комплекса в Екатеринбурге стартовала в апреле.

«Весной и в летний сезон энергетики в ежедневном режиме выполняют работы, повышающие надежность электроснабжения уральской столицы. На теплое время года приходится основной объем ремонтной кампании, которая обеспечивает подготовку электросетевого комплекса к предстоящему максимуму нагрузок. Стоит отметить, что особое внимание в этом году уделяем ключевым инфраструктурным объектам, задействованным в проведении Международного фестиваля университетского спорта и праздновании 300-летия города», - отметил главный инженер компании «Россети Урал» - «Екатеринбург» Евгений Мальцев.

Всего в 2023 году компания «Россети Урал» - «Екатеринбург» направит на плановые ремонты и техобслуживание энергообъектов более 460 млн. рублей.