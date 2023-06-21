Миллиардный конфликт ФНС с группой «Металл-Комплект» в Свердловской области набирает обороты. Так, очередной спор с фискалам по претензиям на сотни миллионов проиграла компания «Кабели и металлы» («Кабмет»), занимающаяся закупом и реализацией медного лома и продажей медной катанки КМор. При этом ранее предприятие указывало на существенные проблемы в случае немедленного изъятия средств. Параллельно в суды вынуждены обращаться другие фирмы, которые, по данным фискалов, входят в группу. Помимо «Кабмета» и «Промышленно-сырьевой компании» в арбитраж пошли «Каменская Катанка» и «Уральский завод цветного литья» из Каменска-Уральского. Тем временем за конфликтом и сопутствующими рисками для муниципалитета и бизнеса внимательно следят в правительстве Свердловской области, а инсайдеры констатируют «отсутствие пока каких-либо серьезных подвижек в урегулировании ситуации». О существенной угрозе для группы, чьи представители демонстрируют суммарную выручку в десятки миллиардов рублей, говорят и в профсообществе, указывая на попытки привлечь к тяжелым разбирательствам в том числе Москву. Сами же промышленники пытаются отбить средства и снять ограничения, которые ФНС уже применила к банковским счетам.

Арбитражный суд отказал ООО «Кабели и металлы» («Кабмет»; Екатеринбург), которое фискалы относят к группе «Металл-Комплект», в признании недействительным решения № 6690 Межрайонной инспекции ФНС № 31 по Свердловской области.

Речь идет о претензиях службы более чем на 436,8 млн рублей, из которых 295,4 млн – недоимка по НДС, 82,3 млн – пени и 59 млн – штраф за совершение налогового правонарушения, предусмотренного п. 3 ст. 122 НК РФ.

Ранее по делу были приняты обеспечительные меры. Представители предприятия утверждали, что немедленное изъятие средств приведет к значительному ущербу, а «Кабмет» не сможет осуществлять свою текущую деятельность и исполнять текущие финансовые обязательства».

«В связи с тем, что общая сумма налоговых требований <…> существенно превышает положительную разницу между активами и пассивами общества «Кабмет» (61 млн руб.), единовременная уплата доначисленных <…> сумм повлечет невозможность <…> исполнить в срок обязательства перед контрагентами-кредиторами. При этом контрагенты будут вправе требовать уплаты неустойки за нарушение исполнения обязательств, что еще больше увеличит размер кредиторской задолженности. Кроме того, единовременное списание <…> повлечет невозможность для общества исполнять текущие обязательства, включая обязательства по выплате заработной платы», – следовало из определения.

Отметим, что на текущий момент опубликована только резолютивная часть решения по делу, в законную силу оно еще не вступило и с большой долей вероятности, станет предметом апелляционной жалобы со стороны компании.

В частности, на такую перспективу развития событий указывают другие споры ООО «Кабели и металлы» с ФНС. Так, «Правда УрФО» подробно сообщала о миллиардном конфликте представителей группы «Металл-Комплект» с налоговой [1]. Например, «Кабмету» был предъявлен «бумажный» НДС с потерями бюджета в сотни миллионов. [2]

«<…> доказано <…> создание налогоплательщиком схемы, направленной на неправомерные заявления вычетов по НДС <…> по формальной сделке с ООО «АМС», направленной на прикрытие фактических взаимоотношений ООО «Кабмет» напрямую с ООО «КамКат» в виде передачи на переработку лома меди для получения медной катанки КМор. В результате умышленных действий налогоплательщиком получена необоснованная налоговая выгода за счет причинения ущерба бюджету <…>», – следует из решения по одному из споров.

Кроме того, в рамках противостояния был вскрыт перечень компаний, которые фискалы могут относить к одной группе. «Согласно информации о заемщике, в полный перечень предприятий группы связанных лиц (ГСЛ) входят ООО «КамКат», ООО «УралЦветЛит», ООО «ПСК», ООО «ТДМ-К», ООО «ККК», ООО «МДМ», ООО «ВЦМ-Ипвест», ООО «МКС». ООО «Кабмет», ООО «АМС», ООО «Проммедь», бенефициары бизнеса Пархомчук А.М., Пархомчук В.М., Кулиева И.М [3]», – указывалось в разбирательствах.

На прошлой неделе ООО «ПСК» подало очередной иск к Межрайонной инспекции ФНС № 31 по Свердловской области о признании недействительным решения. Кроме того, суды с фискалами инициировали ООО «Каменская Катанка» [3] («КамКат»; Каменск-Уральский Свердловской области) и ООО «Уральский Завод Цветного Литья» («УралЦветЛит»; Каменск-Уральский).

Также Арбитражный суд Свердловской области рассматривает сейчас заявление ООО «Кабели и металлы» о признании незаконным решения и отмене обеспечительных мер в виде приостановления операций по банковским счетам.

Ранее «Правда УрФО» отмечала, что за крупным конфликтом следят и в правительстве Свердловской области, [3] что, в частности, подтверждал заместитель губернатора Дмитрий Ионин.

Источники в правительстве указывали, что «область, естественно, заинтересована в стабильной работе крупного производства, невзирая на конфликты с ФНС», отмечая при этом, что «конкретных подвижек в диалоге с налоговой на текущий момент нет». О существенных рисках таких доначислений говорят и в профсообществе.

«Насколько я знаю, вопрос обсуждался с руководством области. Конечно, всех удивили такие гигантские суммы доначислений. Компания выразила протест, и сейчас в том числе есть обращения в Москву по данной ситуации. Это важно, поскольку есть серьезная угроза для бизнеса – наукоемкого, мощного, который работает, в том числе на экспорт. Поэтому важно говорить о господдержке такого бизнеса, как это сделано в Китае, экономическую модель которого оценил президент Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином. У нас в союзе есть представители группы, и мы хорошо знакомы с ситуацией и также обращались в госорганы, чтобы оказать им поддержку», – рассказал «Правде УрФО» президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, председатель общественного совета при УФНС по региону Анатолий Филиппенков.

Отметим, согласно «Контур.Фокус», на конец 2022 ООО «Кабмет» демонстрировало выручку в 28,9 млрд, баланс в 4,7 млрд, чистый убыток в 560,7 млн. По информации системы, среднесписочная численность сотрудников фирмы в 2022 году составляла 117 человек. В качестве основных направлений деятельности «Кабмета» на сайте указывались закуп и реализация медного лома; продажа медной катанки КМор. ООО «КамКат» по итогам аналогичного периода продемонстрировало баланс в 1,7 млрд, выручку на 989,6 млн, а чистую прибыль в 294,2 млн. Среднесписочное число сотрудников предприятия в системе указано в 158 человек. «КамКат» позиционирует себя в качестве современного предприятия по производству медной катанки, с основным продуктом – медная катанка огневого рафинирования, диаметром 8 мм. Вышеупомянутое ООО «УралЦветЛит» на конец 2022 года продемонстрировало выручку в 927,1 млн, баланс в 275,3 млн, чистый убыток в 50,3 млн. «УралЦветЛит» на своем сайте отмечал, что потребителями его продукции, в частности, являются крупные автомобильные концерны Японии и Германии.