Специалисты Северного производственного отделения филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» ведут ремонты электрических сетей в населенных пунктах 6 северо-западных районов Оренбургской области.

В этом году энергетикам предстоит выполнить капитальный и текущий ремонты 754 трансформаторных подстанций, а также более 1100 км линий электропередачи с заменой провода и опор. Кроме этого, предусмотрена опиловка деревьев в охранной зоне 67 объектов.

Ремонтные работы пройдут практически во всех населенных пунктах Абдулинского, Асекеевского, Бузулукского, Матвеевского, Пономаревского, Северного районов.

Энергетики предупреждают, что на время проведения работ подача электроэнергии может быть ограничена. Это необходимо для безопасности персонала, который работает на подстанциях и линиях электропередачи.

Объявления с точным указанием адреса, даты и времени плановых отключений размещаются на официальных сайтах администраций районов.