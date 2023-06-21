Дорожники приступили к укладке асфальта на вантовом мосту через Оку под городом Муромом на строящейся федеральной трассе М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Работы на мосту через Оку идут ускоренными темпами. Мостостроители приступили к устройству нижнего слоя литым асфальтом, уложив на сегодня уже 6 тыс. кв. м из запланированных 29,6 тыс. кв. м. Это единственный вантовый мост на М-12, его система больше чем наполовину состоит из российских компонентов. Благодаря технологическим решениям переход возведут за два с половиной года. Отмечу, что ни один вантовый мост в стране в такие сроки не строился», – сказал Марат Хуснуллин.

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко отметил, что литой асфальтобетон укладывали в нижнем слое дорожного полотна на всех искусственных сооружениях четвёртого этапа М-12. По его словам, смесь доставляется на место производства специальным транспортом, оборудованным котлом-термосом на автомобильном шасси.

«Машина обладает функциями поддерживания заданной температуры и равномерного перемешивания. Далее происходит распределение асфальта по всей ширине полотна специальным укладчиком при температуре от 200 до 215 градусов Цельсия. Важнейшим свойством литого асфальтобетона является его водонепроницаемость, что улучшает гидроизоляцию плиты проезжей части мостовых сооружений. Преимущество такого типа покрытия – отсутствие необходимости уплотнения катками, высокое сцепление с вышележащими слоями, упругость и эластичность», – рассказал Вячеслав Петушенко.

Одновременно с укладкой асфальта строители устанавливают барьерные и перильные ограждения, красят металлоконструкции пролётных строений, пилонов и железобетонных опор. По словам Марата Хуснуллина, дорожники закончат укладывать асфальт в августе, весь комплекс работ завершится в конце лета, и уже в сентябре будет запущено движение, благодаря чему можно будет беспрепятственно проехать по М-12 от Москвы до Арзамаса.

Таким образом, новый переход свяжет Владимирскую и Нижегородскую области в районе Мурома, соединив Центральный и Приволжский федеральные округа. Длина моста составляет почти 1,5 км, а суммарный вес металлоконструкций – более 6,5 тыс. т.

«Мост через Оку стал эффективной экспериментальной площадкой, где были применены отечественные технологии, оборудование и компоненты для мостостроения. Это позволит развивать российские технологии вантового мостостроения на следующих дорожных объектах», – подчеркнул вице-премьер.

Работы на мосту ведутся в рамках национального проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры».