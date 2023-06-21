Проект первого этапа строительства завода синтеза высших жирных спиртов компании «Фарус-Синтез» («дочка» московского АО «Фарус») получил положительное заключение государственной экспертизы, следует из единого реестра заключений экспертизы. Производство запустят в особой экономической зоне «Алга» в Стерлитамакском районе, это самый крупный по объему инвестиций проект в этой ОЭЗ, при его реализации планируют создать 400 рабочих мест.



На первом этапе будет подготовлена площадка под возведение завода. Проектную документацию подготовили компании «Уфастройизыскания» и «Фарус-инжиниринг», застройщиком выступает «Фарус-Синтез».



Ранее инвестиции в проект оценивались в 14,7 млрд рублей. В июне директор управляющей компании ОЭЗ «Алга» Артем Пензин сообщал, что три резидента особой зоны, включая «Фарус», из-за введенных санкций против России провели переоценку стоимости своих проектов, в итоге общий объем инвестиций всех резидентов вырос на 13,2 млрд рублей, до 48,4 млрд рублей. Насколько конкретно подорожал проект завода синтеза высших жирных спиртов, не уточнялось. Повышение стоимости проекта должны утвердить на экспертном совете ОЭЗ.



Между тем, в марте на встрече с главой региона Радием Хабировым владелец компании «Фарус» Линар Фаттахов сообщал, что объем инвестиций в проект составит 21 млрд рублей, предприятие планируется запустить в 2025 году. Мощность производства составит 48 тысяч тонн высших жирных спиртов в год, здесь будут выпускать еще ряд дефицитных для России продуктов, например триэтилалюминий.



Компания планирует начать строительство завода осенью 2023 года. В середине мая в Томской области на площадке Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ) запустили установку получения высших жирных спиртов, что дало старт проекту в башкирской особой зоне. В Томской области по заказу «Фаруса» будут вести масштабирование и пилотирование процесса синтеза высших жирных спиртов, что позволит исключить технологические риски и даст возможность отработать ключевые параметры технологии и получить образцы продукции.



Высшие жирные спирты используются в косметологии, при производстве товаров личной гигиены и в промышленной химии. Ранее опрошенные РБК Уфа эксперты отмечали, что продукция будущего завода будет востребована у отечественных производителей топлива, растворителей, пестицидов, удобрений, средств декоративной косметики, уборки и пр. До введения санкций большая часть сырья для таких производств закупалась за рубежом.



По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, компания «Фарус-синтез» зарегистрирована в январе 2022 года в селе Наумовка Стерлитамакского района РБ. Учредителями выступают московское АО «Фарус» и Линар Фаттахов. На сайте компании «Фарус» говорится, что она занимается оптовой торговлей канцелярскими товарами. По итогам 2022 года выручка предприятия составила 1 млрд рублей, а чистая прибыль — 86 млн рублей.

