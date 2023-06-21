Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири приступил к установке современных средств компенсации реактивной мощности на подстанции 220 кВ «Абалаковская». Объект обеспечивает электроснабжение города Лесосибирска, где расположен один их крупнейших в России комплексов по переработке древесины. Новое оборудование позволит снизить потери при передаче электроэнергии и повысить экологическую безопасность объекта. Инвестиции в проект составят 218 млн рублей.

Энергетики установят две батареи статических конденсаторов суммарной мощностью 52 МВАр, служащие для управления потоками реактивной мощности и стабилизации уровня напряжения в сети. Новые устройства экологически безопасны, компактны, надежны и обладают длительным сроком службы – 30 лет.

Реактивные нагрузки в сетях обусловлены их конфигурацией и параметрами оборудования. Они приводят к потерям электроэнергии на нагрев проводников и снижению пропускной способности ЛЭП. Внедрение компенсирующих устройств позволяет решить эти проблемы, а также существенно продлить срок службы энергоустановок.

Для подключения батарей статических конденсаторов на открытом распределительном устройстве 110 кВ установят современное коммутационное оборудование: элегазовые выключатели, разъединители и трансформаторы тока. Для защиты батарей будут применены микропроцессорные комплекты устройств релейной защиты и автоматики. Работы планируется завершить до конца 2023 года.

Подстанция 220 кВ «Абалаковская» мощностью 250 МВА задействована в электроснабжении Енисейского, Пировского и Казачинского районов на севере Красноярского края, где проживают почти 33 тыс. человек и расположены предприятия обрабатывающей промышленности, в том числе лесопильно-деревообрабатывающий комбинат Segezha Group производственной мощностью 1,5 млн кубометров в год.