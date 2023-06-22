22 июня атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» вышел из порта Санкт-Петербург в первый в этом году субсидируемый каботажный рейс по маршруту: Санкт-Петербург - порт Восточный (Находка) – Петропавловск-Камчатский – Мурманск. Рейс реализуется в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути», входящего в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

На Дальний Восток экипаж судна доставит 121 контейнеров, металлоконструкции, пиломатериалы, краны и автотехнику.

«Загрузка судна обеспечена на 95% от его объемов, - отметил заместитель генерального директора - директор Дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша. – Планируется, что переход до порта Восточный займет около 22 суток. Сейчас идёт работа по формированию грузовой базы для рейса в обратном направлении. Осенью атомный контейнеровоз выполнит еще один круговой рейс между Северо-Западом и Дальним Востоком. Сейчас рейсы субсидируются из федерального бюджета, но важно в будущем обеспечить экономическую эффективность перевозки».

«Наращивание мощностей СМП и организация регулярных контейнерных линий способствует снижению логистических издержек. Это сократит как стоимость, так и сроки поставок продукции в обоих направлениях. Для грузовладельцев это шанс доставить свой товар по цене перевозки груза, платить за фрахт атомного контейнеровоза не нужно. Помимо этого рейса в 2023 году будет выполнено еще два, один из которых совершит атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть» в октябре-ноябре, а другой – судно, привлекаемое по договору фрахтования», - отметил первый заместитель Минвостокразвития Гаджимагомед Гусейнов.

Помимо транспортировки груза, экипаж атомного контейнеровоза «Севморпуть» обеспечит работу специалистов Центра морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова. В рейсе ученые проведут наблюдения за морскими млекопитающими и птицами, непрерывные измерения солёности и температуры воды по всему маршруту. Впервые ученые установят три видеокамеры в носовой части судна с обзором не менее 180 градусов для получения непрерывного видео- и фотоматериала о ситуации на пути следования судна. В дальнейшем материал будет обработан экспертами-зоологами, а затем адаптирован для обучения нейронной сети с целью разработки сервиса автоматизированной идентификации морских млекопитающих и птиц.

В 2022 году ФГУП «Атомфлот» было определено победителем отбора на осуществление каботажных субсидируемых рейсов из европейской части Российской Федерации в регионы Дальнего Востока и в обратном направлении, проводимого Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. В рамках этой задачи в 2022 году выполнено два круговых рейса из портов, находящихся в европейской части РФ в дальневосточные порты и в обратном направлении. В 2022 году в рамках круговых каботажных рейсов экипаж атомного контейнеровоза «Севморпуть» обеспечил доставку и рыбной продукции.

Для установления экономически обоснованного тарифа на перевозку контейнерных грузов, в том числе рефрижераторных контейнеров с рыбной продукцией по Северному морскому пути, в качестве индикатора была использована стоимость перевозки контейнеров по железной дороге между европейской частью Российской Федерации и Дальневосточным федеральным округом. Тарифы были установлены на перевозку 20- и 40-футовых контейнеров, без учета погрузо-разгрузочных работ в портах отправления и доставки груза.

Работы по комплексному экологическому мониторингу акватории Северного морского пути проводятся по инициативе Госкорпорации «Росатом» с привлечением Центра морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова с 2021 года. В 2024 году они станут частью подсистемы государственного экологического мониторинга акватории СМП.

Комплексное развитие Арктической зоны РФ является одним из стратегических приоритетов государства. Повышение объема перевозок по СМП имеет первостепенное значение для решения поставленных задач в области транспорта и доставки грузов. Развитие этого логистического коридора обеспечивается за счет налаживания регулярных грузоперевозок, постройки новых атомных ледоколов и модернизации соответствующей инфраструктуры. Предприятия Госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в этой работе.

Источник: Отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот»