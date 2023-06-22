Делегация "ЗЭТО" посетила Алжир в составе деловой миссии

5 июня в Алжире стартовала многоотраслевая деловая миссия под брендом Made in Russia. Свою продукцию потенциальным партнерам представили 17 отечественных компаний, в числе которых и завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» из г.Великие Луки (Псковская область).

Представители «ЗЭТО» обсудили с местными компаниями возможности сотрудничества в области поставок электротехнической продукции с учетом успешного опыта работы «ЗЭТО» в странах Северной Африки. Были намечены потенциальные проекты, которые могут быть реализованы в будущем.

Участие в деловой миссии является важным шагом в развитии экспортных связей «ЗЭТО», а также способствует укреплению сотрудничества между Россией и Алжиром в сфере энергетического машиностроения. «ЗЭТО» последовательно развивает экспорт высоковольтного электротехнического оборудования в страны ближнего и дальнего зарубежья, модернизируя продукцию под требования стран-заказчиков и находится в постоянном диалоге с российскими органами власти по вопросам поддержки экспорт-ориентированных предприятий

В России государственным институтом поддержки несырьевого неэнергетического экспорта, предоставляющего отечественным экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки является «Российский экспортный центр» (РЭЦ), при поддержке которого проходят подобные деловые миссии. «ЗЭТО» активно взаимодействуем с РЭЦ, а также Центром поддержки экспорта в Псковской области. Программы этих организаций крайне полезны для предприятия и позволяют находить новые контакты, потенциальных покупателей, налаживать связи для выхода отечественного энергетического машиностроения на новые перспективные рынки.

Стоит отметить, что в 2022 году «ЗЭТО» заняло 2 место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» (крупный бизнес) и 3 место в номинации «Новая география» (крупный бизнес) всероссийской премии «Экспортер года» в Северо-Западном федеральном округе.