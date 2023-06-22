Разработка Ростеха защитит арктические беспилотники от помех

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые продемонстрировал на Международном военно-морском салоне помехозащищенное оборудование для управления роботизированной техникой, в частности беспилотными летательными аппаратами. Решение способно интегрироваться в самоорганизующиеся беспроводные mesh-сети, формирующие автономное информационное пространство. Это позволяет передавать данные в режиме реального времени без интернета и привязки к сотовым сетям на расстоянии до 5 км. Аппаратура входит в состав программно-аппаратного комплекса для мониторинга ледовой обстановки в акватории Северного морского пути.

Система состоит из радиомодема, усилителя и антенны, которые устанавливаются на беспилотник. Все устройства отличаются малыми габаритами, к примеру, размеры модема составляют всего 130х75х30 мм. Аппаратура может работать в широком диапазоне частот, от 500 МГц до 3500 МГц, а также выдерживает суровый северный климат.

«Россия год от года наращивает присутствие в Арктике. Это стратегически важная для нас территория как с точки зрения природных ресурсов, так и с точки зрения обороны северных рубежей России. Стабильность работы техники в этом регионе должна быть максимальной. Одно из решений, которое представляет «Росэлектроника» в эти дни на военно-морском салоне, помогает оберегать дроны от помех. Для этого применяется технология псевдослучайной перестройки рабочей частоты. Метод позволяет задействовать для управления и передачи данных одну или разные частоты. Благодаря этому управление беспилотником остается стабильным, даже если на одной из рабочих частот помехи или она вовсе отказывает», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

В составе программно-аппаратного комплекса оборудование отвечает за передачу команд от оператора беспилотнику и получение информации о ледовой обстановке от специальной радиолокационной станции. Для передачи команд в модеме применяются помехозащищенные низкоскоростные каналы связи – до 200-300 Кб/с. Для трансляции потоковой видеоинформации в реальном времени и отправки данных телеметрии устройство использует высокоскоростные каналы, поддерживающие скорость до 25 Мбит/с.

Оборудование разработано в рамках научно-технической кооперации ПАО «Интелтех» и ВНИИ «Вега» (входят в «Росэлектронику»).

«Новое оборудование представляет собой защищенное от радиопомех универсальное средство связи и управления беспилотными аппаратами. При этом аппаратура предназначена не только для применения в составе робототехнических комплексов и БПЛА, она также может использоваться в телекоммуникациях, навигации и при дистанционном зондировании Земли. В настоящее время решение проходит испытания в составе киберфизической платформы «Аэромобильный лоцман», предназначенной для мониторинга акватории Северного морского пути. Наше предприятие готово приступить к серийному выпуску оборудования», – заявил генеральный директор ПАО «Интелтех» Михаил Винокур.

ПАО «Интелтех» выступает в роли руководителя и головного исполнителя проекта «Аэромобильный лоцман» в рамках консорциума предприятий арктической кооперации Санкт-Петербурга.

Международный военно-морской салон проходит с 21 по 25 июня 2023 года в петербургском КВЦ Музея военно-морской славы (Кронштадт).