Проектируемое электродепо «Бирюлевское» является сегодня первым крупным столичным транспортным инфраструктурным объектом, полностью создаваемым с помощью технологий информационного моделирования (ТИМ) на базе российского программного обеспечения, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Группа компаний «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро.

«Специалисты инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» провели тестирование отечественных программных продуктов, выбрали лучшие цифровые решения и совместно с разработчиками адаптировали их под создание гражданских и инфраструктурных объектов, в том числе таких крупных, как электродепо», – подчеркнул Юрий Кравцов.

По его словам, опытом создания с помощью «цифры» электродепо «Бирюлёвское» представители Группы компаний «Мосинжпроект» недавно поделились в рамках VI Международного BIM-форума.

«Подход «Мосинжпроекта» заключается в том, что технологии информационного моделирования – это не только создание модели с массивом данных, «цифрового двойника» будущего здания или сооружения. ТИМ – это прежде всего система обмена информацией между всеми участниками проекта, и она должна опираться на надежно функционирующие программные комплексы. Поэтому переход на отечественную продукцию – важный шаг в развитии информационного моделирования на строительном рынке России», – отметил Юрий Кравцов.

Заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» по инжинирингу Михаил Надот добавил, что на примере электродепо «Бирюлёвское» сотрудники Группы компаний представили и разработанные в компании цифровые решения для управления проектами с помощью ТИМ.

«Неотъемлемой частью системы управления проектом с помощью информационного моделирования является цифровой корпоративный справочник строительных материалов и оборудования. Он позволяет обеспечить сквозной процесс передачи данных по нужному оборудованию из ТИМ-среды в систему закупок и минимизировать ошибки при комплектации. Также важны аналитические инструменты, и здесь сотрудники «Мосинжпроекта» применяют собственную методику, оценивающую наполненность информационной модели объекта техническими решениями, достаточными для выпуска проектной и рабочей документации», – сообщил Михаил Надот.

По его словам, другими неотъемлемыми частями ТИМ-управления являются инструменты календарно-сетевого планирования, среда общих данных, в которой создается проектная и рабочая документация по объекту, и система технического документооборота, позволяющая управлять изменениями. При создании электродепо «Бирюлёвское» применяется проектное управление с применением ТИМ, состоящее из этих элементов.

Напомним, электродепо «Бирюлёвское» будет расположено на юге Москвы. Оно предназначено для отстоя, обслуживания и ремонта электропоездов перспективной Бирюлёвской линии метро.

VI Международный BIM-форум – крупнейшее отраслевое мероприятие, в котором приняли участие свыше 1000 представителей рынка цифрового строительства из 56 городов России и стран СНГ: проектировщиков, застройщиков, представителей инжиниринговых и IT-компаний.

В 2023 году ГК «Мосинжпроект» отмечает 65-летие. При проектировании и строительстве в компании активно применяются цифровые инновации, современные программные комплексы и передовое строительное оборудование. Ряд собственных цифровых решений уже внедрены и активно применяются по всем направлениям деятельности компании. С использованием цифровых технологий создан ряд станций Большой кольцевой линии метро, Дворец Гимнастики Ирины Винер-Усмановой, и проведена реконструкция Большой спортивной арены «Лужники».