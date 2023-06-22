Первое расширенное заседание Координационного совета отделений РСПП в Сибирском Федеральном округе прошло 22 июня 2023 года в Красноярске.

В заседании приняли участие президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков, заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков и Операционный директор Группы Эн+ Михаил Хардиков - Председатель координационного совета отделений РСПП по СФО.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе Анатолий Серышев приветствовал участников заседания:

«Убеждён, сегодня, в быстро меняющейся внешнеполитической и экономической ситуации, по-особому важно оперативно организовать эффективную системную работу по реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа на период до 2035 года, которая была принята в январе текущего года. Это сделает Сибирь ещё более комфортной для жизни граждан и привлекательной для инвесторов. Одна из главных ролей в этих процессах отводится Российскому союзу промышленников и предпринимателей, как крупнейшему объединению представителей бизнеса».

В ходе заседания участники обсудили текущую реализацию Стратегии социально-экономического развития СФО, представленную Дмитрием Вахруковым, а также основные проблемы и вызовы, стоящие перед сибирскими регионами. Была указана необходимость более интенсивного развития транспортной инфраструктуры, в частности, расширения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, а также меры для создания предприятий обрабатывающей промышленности.

Наряду с этим, в заседании приняли участие представители МСБ, предложившие ряд мер для сокращения административных барьеров, бюрократических процедур для стимулирования малого и среднего бизнеса.

Президент РСПП Александр Шохин выразил уверенность, что Координационный совет РСПП по СФО будет повышать эффективность взаимодействия региональных властей и бизнеса, а также активно включится в реализацию стратегии развития Сибири до 2035 года.