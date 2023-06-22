Новый энергообъект предназначен для электроснабжения потребителей стремительно развивающегося в последние годы пригорода Казани.

Необходимо отметить, что территория, для электроснабжения которой была построена ПС 35 кВ Каипы, получала электроэнергию только по линиям электропередачи напряжением 10 кВ от существенно удаленных центров энергоснабжения - подстанций 110 кВ Аэропорт и 25 Октября. Растущее с каждым годом потребление электроэнергии в совокупности с удаленностью потребителей от центров энергоснабжения приводили к исчерпанию пропускной способности ЛЭП 10 кВ, что в свою очередь сказывалось на качестве и надежности электроснабжения и ограничивало возможности для дальнейшего подключения новых потребителей.

Поэтому Раисом РТ Рустамом Миннихановым в конце 2021 года было одобрено предложение электроэнергетиков республики о строительстве новой подстанции более высокого напряжения 35 кВ, которая смогла бы обеспечивать интенсивно поступающие запросы потребителей в подключении к электросетям и повысить качество и надежность электроснабжения на этой территории.

Строительство стартовало весной 2022 года, генеральным подрядчиком строительства выступило ООО «Опора Плюс», проектировщиком – ООО «СреднеВолжскЭлектроПроект», поставщиком оборудования – ООО «ПСК СтройИнвест». Со стороны заказчика работали Управление АО «Сетевая компания» и ее филиалы - «Дирекция строящихся объектов» и «Приволжские электрические сети».

В торжественной церемонии открытия нового энергообъекта приняли участие Генеральный директор АО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев, глава Лаишевского муниципального района Ильдус Зарипов, директор Филиала АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана Андрей Большаков, руководители и сотрудники АО «Сетевая компания» и подрядных организаций.

«Еще недавно на этой территории, где активно развивается жилищное строительство и растут производства, у жителей возникало немало нареканий по вопросам качества электроснабжения. Но новая подстанция решает эти вопросы и уверены, что станет гарантом бесперебойного энергоснабжения потребителей. Спасибо всем участникам строительства – взялись и сделали!», - так эмоционально охарактеризовал результаты проведенной работы Ильшат Фардиев, пояснив, что такие проекты помогают создавать новые рабочие места и служат драйверами для роста экономики на этих территориях.

Было отмечено, что работа по строительству нового технологичного объекта была комплексной: наряду с компактной подстанцией, укомплектованной передовым оборудованием, было построено 24 км кабельных линий. Кстати, решение об исполнении линий электропередачи напряжением 35 кВ в кабеле является на сегодняшний день самым экономически целесообразным не только в условиях мегаполиса, но и для сельской местности. Кроме того, при разработке проекта исполнители руководствовались надежностью и безопасностью, а также удобством в эксплуатации будущих коммуникаций.

Благодаря значимости события и поздравления от присутствующих гостей звучали соответствующие. С благодарностью за оперативные сроки и качественное возведение подстанции к энергетикам обратился глава Лаишевского района Ильдус Зарипов, который подчеркнул, что сегодня большой праздник, потому что этот объект позволит улучшить условия проживания на этой территории, а значит развивать ее и в будущем. Он добавил, что только по итогам прошлого года в районе было возведено 350 тысяч квадратных метров жилья (второе после Казани место в РТ), а в этом году уже сдано – 180 тысяч «квадратов».

«Сетевая компания» показывает, как умеет строить и делает это на пике технологических и функциональных возможностей», - заявил в своем приветствии директор РДУ Татарстана Андрей Большаков, отметив, что логотип «Сетевой компании» воспринимается сейчас в республике как «Знак качества». Он поздравил с появлением такого высокотехнологичного объекта, подчеркнув важность того, что он укомплектован оборудованием от отечественных производителей и пожелал успешной безаварийной работы персоналу компании.

С ответным словом к высоким гостям выступил и директор филиала Приволжские электрические сети Вильдан Нигметзянов, уточнивший, что построенный объект является 55-ым «в ожерелье подстанций филиала» и проинформировав, что благодаря поставленной под полную загрузку подстанции будут сняты 4 МВт с находящейся неподалеку ПС 110 кВ Аэропорт, испытывающей затруднения в последние годы в связи со сдачей больших объемов ИЖС. «Там, куда приходит энергетика, начинается жизнь», - резюмировал он. Необходимо отметить, что для создания условий для эффективной деятельности предприятий и организаций, комфортной и безопасной жизнедеятельности населения в целях динамичного социально-экономического развития территории на стыке города Казани и Лаишевского с Пестречинским районами в ближайшие годы будет построен и введен в эксплуатацию еще один новый источник энергоснабжения – подстанция 110 кВ Сокуры.

В ходе мероприятия состоялось награждение персонала «Сетевой компании» и подрядных организаций, внесших значительный вклад в возведение энергообъекта нового поколения. Для всех участников мероприятия был организована экскурсия по новой подстанции.

Подстанция 35 кВ Каипы оснащена современной автоматизированной системой управления технологическим процессом, которая позволяет управлять энергообъектом из диспетчерского пункта оперативно-диспетчерской службы филиала АО «Сетевая компания» «Приволжские электрические сети». Подстанция 35 кВ Каипы является двухтрансформаторной подстанцией с суммарной установленной мощностью 12,6 МВт. На подстанции два здания: закрытого распределительного устройства 35 кВ и закрытого распределительного устройства 10 кВ, совмещенного с оперативным пунктом управления (ОПУ). Для удобства эксплуатации контрольных и силовых кабельных линий под зданиями сделан кабельный этаж, оборудованный освещением и противопожарной сигнализацией.

В рамках перехода на двухуровневую систему диспетчерского управления тележки выключателей и заземляющие ножи установлены с моторными приводами, что позволяет производить весь комплекс оперативных переключений без привлечения оперативного персонала. На ПС 35 кВ Каипы смонтировано как охранное, так и технологическое видеонаблюдение. Видеокамеры, установленные в отсеках, и настроенные на коммутационные аппараты, позволяют дистанционно контролировать и проверять положение коммутационных аппаратов.

Источником энергоснабжения для подстанции является ПС 110 кВ 25 Октября - построена новая кабельная линия КЛ 35 кВ 25 Октября – Каипы (15,3 км.). Вторым источником питания для подстанции станет еще одна кабельная линия - КЛ 35 кВ Сокуры – Каипы (строительство ПС 110 кВ Сокуры начнется в ближайшем будущем).