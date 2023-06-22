Битва электриков по международным правилам в МЭИ
Специалисты Армавирского филиала компании «Россети Кубань» с января по июнь 2023 года отремонтировали свыше 170 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) различных классов напряжения и шесть крупных центров энергопитания в восточной части Краснодарского края.
В распределительных сетях энергетики заменили порядка 390 дефектных опор, на воздушных линиях электропередачи произведена замена 18 км обычного провода на самонесущий изолированный (СИП). Для повышения качества электроснабжения специалисты произвели монтаж более 450 ответвлений в здания и жилые дома протяженностью 9,2 км с применением СИП, который отличается повышенной прочностью и износостойкостью.
Особое внимание уделялось расчистке трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. За пять месяцев от поросли расчищено более восьми га. Качественная и своевременная уборка охранной зоны ЛЭП от растительности позволяет предотвращать возможные повреждения проводов разросшимися кронами и ветвями деревьев, особенно при непогоде и сильном ветре.
Ремонт оборудования проведен на центрах питания классом напряжения 35-110 кВ. На подстанциях отремонтировано 93 отделителя, короткозамыкателя и разъединителя, 119 выключателей. Кроме того, отремонтированы 24 трансформаторные подстанции 10-0,4 кВ в Гулькевичском, Кавказском, Новокубанском, Отрадненском и Успенском районах Краснодарского края. Проведенные работы позволят повысить надежность электроснабжения потребителей пяти районов Кубани и социально значимых объектов.
- Выполнение ремонтной программы направлено на подготовку к повышенным нагрузкам на энергетическую инфраструктуру в осенне-зимний период. Большая часть работ выполняется хозяйственными способом, то есть собственными силами филиала с большей эффективностью. Мероприятия позволят повысить надежность и качество электроснабжения нескольких тысяч жителей на востоке края, ряда крупных промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, социально значимых объектов, – подчеркивает Первый заместитель директора – Главный инженер Армавирских электрических сетей Александр Попов.
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