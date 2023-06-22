Специалисты Армавирского филиала компании «Россети Кубань» с января по июнь 2023 года отремонтировали свыше 170 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) различных классов напряжения и шесть крупных центров энергопитания в восточной части Краснодарского края.

В распределительных сетях энергетики заменили порядка 390 дефектных опор, на воздушных линиях электропередачи произведена замена 18 км обычного провода на самонесущий изолированный (СИП). Для повышения качества электроснабжения специалисты произвели монтаж более 450 ответвлений в здания и жилые дома протяженностью 9,2 км с применением СИП, который отличается повышенной прочностью и износостойкостью.

Особое внимание уделялось расчистке трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. За пять месяцев от поросли расчищено более восьми га. Качественная и своевременная уборка охранной зоны ЛЭП от растительности позволяет предотвращать возможные повреждения проводов разросшимися кронами и ветвями деревьев, особенно при непогоде и сильном ветре.

Ремонт оборудования проведен на центрах питания классом напряжения 35-110 кВ. На подстанциях отремонтировано 93 отделителя, короткозамыкателя и разъединителя, 119 выключателей. Кроме того, отремонтированы 24 трансформаторные подстанции 10-0,4 кВ в Гулькевичском, Кавказском, Новокубанском, Отрадненском и Успенском районах Краснодарского края. Проведенные работы позволят повысить надежность электроснабжения потребителей пяти районов Кубани и социально значимых объектов.