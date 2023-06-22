Индустриальный парк «Этилен-600» (Республика Татарстан) прошёл проверку на соответствие федеральным требованиям и приказом Минпромторга России включен в федеральный реестр.

«Этилен-600» является совместным проектом компании «Сибур» и ОЭЗ «Алабуга». Парк станет единственной площадкой в России, где создано уникальное окно возможностей для получения доступа производителей мало- и среднетоннажной химии к нефтегазохимическому сырью (в первую очередь к этилену). Планируется создание следующих импортозамещающих производств: МДИ (метилендифенилдиизоцианат, мощностью 200 тыс. т/год), эпоксидные смолы (мощностью 50 тыс. т/год), АБС-пластики (мощностью 50 тыс. т/год), полиэтилентерефталат (мощностью 400 тыс. т/год). Также планируется обеспечить подготовку около 10 000 специалистов в год в сфере мехатроники, химии и микроэлектроники.

Первый этап строительства – возведение крупнейшего в России логистический комплекс им. Дэн Сяопина (в рамках ПМЭФ-2023 была забита первая свая логистического центра), общая площадь объектов превысит 670 тыс. кв. м. Логистический центр будет принимать грузы, компоненты из Китая и направлять в Китай полимеры, произведенные на территории индустриального парка «Этилен 600». Проектная мощность терминала составит 100 тыс. контейнеров в год.