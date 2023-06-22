"Сибур" намерен инвестировать в развитие предприятий в Татарстане более 285 млрд рублей в 2022-2027 годах. Об этом сообщил в рамках дня поставщика "Сибура" в Казани член правления - исполнительный директор компании Александр Петров.

"Инвестиции "Сибура" в республику, здесь цифры по нашим основным предприятиям "Нижнекамскнефтехим" и "Казаньоргсинтез" - 285 млрд [рублей]" - сказал Петров.

Согласно приведенным данным, это совокупный объем инвестиций в развитие предприятий "Сибура" в Татарстане в 2022-2027 годах.

Он также отметил, что объем закупок у предприятий Республики Татарстан для нужд "Сибура" за год вырос на 74%. В приведенных данных указано, что по итогам пяти месяцев 2022 года этот показатель составлял 10,2 млн рублей, по итогам пяти месяцев 2023 года он вырос до 17,8 млн рублей. По словам Петрова, в первую очередь такая тенденция связана с ростом инвестиционной активности "Сибура" в регионе.

"То есть, закупки это не только обеспечение текущих нужд, это еще и закупки для целей строительства новых мощностей", - сказал он журналистам.

В 2021 году "Сибур" и "Таиф" заключили сделку об объединении нефтегазохимических и энергетических активов компаний. В периметр сделки вошли активы "Таифа" - "Казаньоргсинтез", "Нижнекамскнефтехим" и ТГК-16. В мае 2023 года "Сибур" и "Таиф" закрыли сделку по продаже предприятия ТГК-16 в собственность группы "Таиф".