В Югре повысят грозоупорность более 120 ЛЭП в 2023 году

«Россети Тюмень» выполнили более 50% годового объема мероприятий по усилению защиты воздушных линий от гроз в ХМАО-Югре. Плановые работы идут с опережением графика. Они направлены на повышение надежности электроснабжения крупных промышленных потребителей и 1,7 млн жителей региона.

Всего в 2023 году «Россети Тюмень» повысят грозоупорность 123 высоковольтных линий электропередачи в Нефтеюганском, Сургутском, Нижневартовском, Кондинском, Советском, Октябрьском и Белоярском районах. На эти цели компания направит порядка 56 млн рублей.

Энергетики уже заменили на ЛЭП более 8,5 тысячи изоляторов, выполнили ремонт контуров заземления свыше 190 опор и смонтировали около 6 километров грозозащитного троса. До конца сентября специалисты обновят еще 4 тысячи изоляторов и отремонтируют более 800 опор.

Профилактические мероприятия «Россети Тюмень» направлены на поддержание электроустановок в рабочем состоянии. Ключевая задача – свести к минимуму риск возникновения технологических нарушений в грозовой период. Всего в 2023 году на защиту электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО от грозовых перенапряжений компания направит более 180 млн рублей.