ENTSO-E запустила модернизированной онлайн-платформы для мониторинга внедрения в отдельных странах ЕС системных кодексов по технологическому присоединению – Implementation Monitoring Platform for Connection Network Codes (IMP). Разработанная компанией Uprise платформа используется с 2021 г. и за два года положительно зарекомендовала себя и для компаний-системных операторов, и для специальной рабочей группы ENTSO-E (Steering Group Connection Network Codes, StG CNC), которая готовит инструкции по внедрению положений системных кодексов ENTSO-E о техприсоединении на национальном уровне. В настоящее время на этапе запуска и проверки находится вторая версия ПО Uprise.

Платформа позволяет отслеживать степень имплементации общеевропейских системных кодексов в разных странах ЕС, предоставляя доступ к соответствующим отчетам, и обеспечивает возможность сбора и сравнения данных о технических параметрах работы энергосистем, регулируемых внутринациональными системными кодексами на основе единых требований ENTSO-E (Requirements for Generators / RfG, Demand Connection Code / DCC и др.).

Внедрение ENTSO-E такого инструмента – ответ на инициативу специального комитета по техприсоединению1 о необходимости повышения прозрачности процесса мониторинга внедрения системных кодексов.

Официальный сайт ENTSO-E