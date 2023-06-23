На 50 процентов готов новый цех лифтостроительного завода

Строительство началось в феврале и будет закончено к ноябрю 2023 года.

На востоке столицы наполовину завершено строительство нового цеха лифтостроительного завода. Объект возводится в районе Гольяново в рамках масштабного инвестиционного проекта. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Строительство нового цеха завода “МЭЛ”, специализирующегося на выпуске лифтового оборудования, началось в феврале текущего года. Сейчас работы выполнены на 50 процентов. Так, специалисты закончили сборку металлокаркаса и земляные работы. Также на финишном этапе находится установка перекрытий и крыши, идет подключение цеха к внешним энергоносителям. Предприятие расширяет производственные помещения в рамках масштабного инвестиционного проекта. Для этого город передал компании земельный участок площадью 0,7 гектара в районе Гольяново. После завершения строительства и ввода в эксплуатацию здесь будет создано 85 рабочих мест», — рассказал Владислав Овчинский.

Строительство идет с опережением графика — к ноябрю 2023 года проект будет закончен. Планируется, что к концу года компания получит заключение о соответствии (ЗОС) на здание.

Кроме того, возведение нового цеха поспособствует увеличению объемов выпускаемой продукции в 1,5 раза — до четырех тысяч лифтов в год.

«2023 год стал для нашего завода знаковым. В этом году мы празднуем 70-летие, строим еще один цех, разрабатываем и производим новые линейки скоростных лифтов. Компания продолжает планомерное развитие, в том числе цифровизацию и автоматизацию процессов, что позволяет нам достичь высоких стандартов продукции и увеличения объема производства», — добавил генеральный директор компании Руслан Родиков.

В 2022 году в рамках антикризисных мер поддержки бизнеса город начал выделять участки для реализации масштабных инвестиционных проектов по льготной ставке аренды один рубль в год. Это позволяет компаниям снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для столицы продукции.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.