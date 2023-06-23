Правительство Японии планирует расширить сеть подводных кабелей, связывающих островное государство с Европой и США и обеспечивающих работу интернета, для укрепления экономической безопасности с учетом угрозы стихийных бедствий и геополитических рисков. Об этом сообщила в пятницу газета Nikkei.

В 2024 году правительство планирует оказать финансовую поддержку проектам, реализуемым частными компаниями, по прокладке новых кабелей в Европу и США. Прокладка кабеля по дну Тихого океана будет стоить, по предварительным оценкам, порядка $300 млн. Кабель в Европу планируется проложить через ту часть Северного Ледовитого океана, которая ближе к Северной Америке.

Кроме того, планируется расширить сеть кабелей у берегов Японии и нарастить количество станций, через которые кабели подключаются к японским телекоммуникационным системам.

Еще одним фактором, влияющим на решение властей, является прогноз по росту спроса на услуги связи. По некоторым оценкам, в ближайшие 10 лет он вырастет в 15-30 раз.