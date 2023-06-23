 

Nikkei узнала о планах Японии расширить сеть подводных кабелей с ЕС и США

23 июня 2023, 17:15 231 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: asia.nikkei.com

Фото: asia.nikkei.com

Правительство Японии планирует расширить сеть подводных кабелей, связывающих островное государство с Европой и США и обеспечивающих работу интернета, для укрепления экономической безопасности с учетом угрозы стихийных бедствий и геополитических рисков. Об этом сообщила в пятницу газета Nikkei.

В 2024 году правительство планирует оказать финансовую поддержку проектам, реализуемым частными компаниями, по прокладке новых кабелей в Европу и США. Прокладка кабеля по дну Тихого океана будет стоить, по предварительным оценкам, порядка $300 млн. Кабель в Европу планируется проложить через ту часть Северного Ледовитого океана, которая ближе к Северной Америке.

Кроме того, планируется расширить сеть кабелей у берегов Японии и нарастить количество станций, через которые кабели подключаются к японским телекоммуникационным системам.

Еще одним фактором, влияющим на решение властей, является прогноз по росту спроса на услуги связи. По некоторым оценкам, в ближайшие 10 лет он вырастет в 15-30 раз.

Обсудить на форуме
Метки: ЯПОНИЯ, ПВОЛС
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики За рубежом
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно