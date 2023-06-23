Обучение как бизнес?

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23 июня 2023, 16:03 375 Время чтения ≈ < минуты
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Как устроены корпоративные учебные центры и можно ли заработать на этом? Выгодно ли сегодня заниматься подготовкой профессиональных кадров для кабельной отрасли?

Чтобы разобраться в этих вопросах и дать на них ответ редакция RusCable.Ru проанализировала шесть различных моделей образовательной деятельности в кабельной отрасли на примере учебных центров «КВТ», «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», «ВОЛС.Эксперт», «ОПТЕЛ» и «Уралкабель», а также Фонда поддержки кабельной промышленности имени профессора Пешкова И.Б., рассмотрела экономику данных организаций, на основе которых подготовила большой эксклюзивный материал!

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Метки: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС, RusCable ПЛЮС

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