Правительство продолжает работу по развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в рамках проектов жилищного строительства. Принято решение расширить возможности использования механизма инфраструктурных облигаций, что позволит увеличить количество финансируемых проектов. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Во-первых, изменения подразумевают расширение перечня объектов инфраструктуры, которые можно строить или реконструировать с применением этого механизма. Теперь в перечень добавлены объекты электроэнергетики, что позволит обеспечить территории необходимой инфраструктурой и создать дополнительные мощности при реализации масштабных проектов.

Во-вторых, для проектов строительства наёмных домов с 10 тыс. до 5 тыс. кв. м снижено требование о минимальной общей площади жилых помещений.

В-третьих, обязательства застройщика по возврату суммы займа теперь могут быть обеспечены не только государственной гарантией региона, но и независимой гарантией или поручительством организации с наивысшим рейтингом платёжеспособности. При этом если обязательства обеспечены такой гарантией или поручительством, при отборе проекта не будет учитываться уровень госдолга региона.

«В прошлом году мы достигли рекорда по жилищному строительству – 102,7 млн кв. м жилья, в 2023 году важно не снижать эти показатели», – отметил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

По его словам, инфраструктурные облигации, оператором которых является АО «ДОМ.РФ», стали эффективным инструментом по созданию объектов инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры для строительства жилья, и, что самое важное, это востребовано регионами.

«Благодаря принятому постановлению увеличится число проектов, а значит, больше граждан будут обеспечены новой современной инфраструктурой и городская среда в регионах станет ещё комфортнее и безопаснее», – добавил вице-премьер.

Механизм инфраструктурных облигаций был запущен Правительством в 2021 году, став одним из важнейших инструментов развития инфраструктуры при строительстве жилья. Средства от размещения облигаций выдаются застройщикам на срок до 15 лет под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. С помощью такого финансового инструмента строятся детские сады, школы, поликлиники, жильё для социального и коммерческого найма, благоустраиваются городские и сельские территории.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 31 декабря 2020 года №2459.

Постановление от 19 июня 2023 года №1003 PDF 178Kb