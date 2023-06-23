Северо-Кавказский Энергетический Форум (СКЭФ-2023)

Работа над программой Северо-Кавказского Энергетического Форума (СКЭФ-2023) идет в течение всего года. И с каждым днем набирает обороты. Даты проведения форума 29-30 июня 2023 г. Традиционно место проведения МВЦ «МинводыЭКСПО». В течении всего года формировался пул направлений и вопросов, необходимых для реализации правительственных инициатив. Согласно этому были сформированы основные направления программы и предложен список обсуждаемых вопросов.

Генеральный партнер форума: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Компания ПАО «Россети Северный Кавказ» является дочерним обществом ПАО «Россети». Крупнейшая сетевая компания Северо-Кавказского федерального округа. Производственный потенциал группы «Россети Северный Кавказ» состоит из 31,3 тыс. подстанций общей мощностью порядка 19 МВА, протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи – более 136,5 тыс. км. Глава компании – генеральный директор Роман Алексеевич Левченко.

Сессии:

Пленарная сессия: «Энергетическая устойчивость и развитие энергетического потенциала Северного Кавказа»

Сессия 1: «Передача и распределение электроэнергии»

Сессия 2: «Вопросы газификации и развитие рынка газомоторного топлива в СКФО» Сессия 3: «Цифровая трансформация электросетевого хозяйства»

Сессия 4: Расширенное заседание комитета Национального объединения строителей по инженерной инфраструктуре (НОСТРОЙ) «Инновации в области инженерной инфраструктуры»

Сессия 5: «Комплексная безопасность объектов ТЭК»

Обсуждение вопросов ФЗ 256 О безопасности объектов ТЭК»

Сессия 6: «Малая и «зеленая» генерация в СКФО»

Сессия 7: «Развитие электротранспорта и зарядной инфраструктуры в СКФО»

Сессия 8: «Водоподготовка и водоотведение»

Сессия 9: «Комплексное развитие энергоснабжения территорий муниципальных, сельских и городских территорий»

Сессия 10: «Вопросы подготовки кадров»

Сессия 11: «Комфортная городская среда и экология»

Сессия 12: «Презентации проектов по развитию энергетического потенциала Северного Кавказа»

Кроме основной деловой программы запланировано:

Выездное заседание Научно-экспертного совета по мониторингу реализации законодательства в сфере энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности при Комитете Совета Федерации по экономической политике

«Законодательное обеспечение реализации Государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности до 2035 года»

Деловой завтрак партнеров форума, экскурсионная программа и выставочная экспозиция. На выставке будут представлены ведущие разработки отечественной промышленности для отраслей энергетики, ЖКХ и промышленности. Цифровые платформы и энергоэффективные решения.

Участниками форума уже стали: Органы законодательной и исполнительной власти, представители генерирующих компаний и электросетевого комплекса. Инвесторы и строители. Тепло и водоснабжающие организации. Крупные потребители энергии и производители товаров и услуг.

Приглашаем Все заинтересованных к участию!

По вопросам участия и сотрудничества просьба обращаться в МЦПП:

+7 (499) 394-14-02

mspp@mspp-center.ru