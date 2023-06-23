Северо-Кавказский Энергетический Форум (СКЭФ-2023)

Битва электриков по международным правилам в МЭИ
Работа над программой Северо-Кавказского Энергетического Форума (СКЭФ-2023) идет в течение всего года. И с каждым днем набирает обороты. Даты проведения форума 29-30 июня 2023 г. Традиционно место проведения МВЦ «МинводыЭКСПО». В течении всего года формировался пул направлений и вопросов, необходимых для реализации правительственных инициатив. Согласно этому были сформированы основные направления программы и предложен список обсуждаемых вопросов.
Генеральный партнер форума: ПАО «Россети Северный Кавказ»
Компания ПАО «Россети Северный Кавказ» является дочерним обществом ПАО «Россети». Крупнейшая сетевая компания Северо-Кавказского федерального округа. Производственный потенциал группы «Россети Северный Кавказ» состоит из 31,3 тыс. подстанций общей мощностью порядка 19 МВА, протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи – более 136,5 тыс. км. Глава компании – генеральный директор Роман Алексеевич Левченко.
Сессии:
Кроме основной деловой программы запланировано:
Выездное заседание Научно-экспертного совета по мониторингу реализации законодательства в сфере энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности при Комитете Совета Федерации по экономической политике
«Законодательное обеспечение реализации Государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности до 2035 года»
Деловой завтрак партнеров форума, экскурсионная программа и выставочная экспозиция. На выставке будут представлены ведущие разработки отечественной промышленности для отраслей энергетики, ЖКХ и промышленности. Цифровые платформы и энергоэффективные решения.
Участниками форума уже стали: Органы законодательной и исполнительной власти, представители генерирующих компаний и электросетевого комплекса. Инвесторы и строители. Тепло и водоснабжающие организации. Крупные потребители энергии и производители товаров и услуг.
Приглашаем Все заинтересованных к участию!
По вопросам участия и сотрудничества просьба обращаться в МЦПП:
+7 (499) 394-14-02
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