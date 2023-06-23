В Богородском появится новое импортозамещающее предприятие

Благодаря региональной программе «Земля за 1 рубль» в Богородском городском округе ООО «СтройМагПроект» откроет производство неорганических химических веществ. Инвестор планирует организовать производство аморфного, осажденного, синтетического диоксида кремния. Этот компонент широко применяется в фармацевтической, пищевой, химической, электротехнической промышленности и других сферах.

«Объем инвестиций компании «СтройМагПроект» в запуск нового производства составит 70 млн рублей. На предприятии планируется создать около 30 рабочих мест. Старт производства запланирован на 2026 год. Ежегодно предприятие будет выпускать 250 тонн продукции», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Аморфный диоксид кремния состоит в перечне продукции, подлежащей импортозамещению в отрасли химической промышленности РФ.

«Программа «Земля за 1 рубль» призвана усилить регион в импортозамещении. Синтетический диоксид кремния значительно улучшает потребительские и эксплуатационные свойства продукции, которая применяется во многих важных сферах жизнедеятельности. На участке площадью почти 3 гектара возведут завод, помещение склада для сырья, производственный цех, помещение склада готовой продукции и административно-вспомогательные помещения», - добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Область применения диоксида кремния огромна, от фармацевтической промышленности до производства стройматериалов, резинотехнических изделий, полимеров, красок и лаков.