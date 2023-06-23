В Дагестане построят скоростную дорогу в объезд Хасавюрта

Положительное заключение Главгосэкспертизы России получил проект объезда Хасавюрта на участке км 718+800 – км 739+000 трассы Р-217 «Кавказ». Строительство объездов Хасавюрта и Дербента в Республике Дагестан включено в расширенный пятилетний план по строительству и реконструкции дорог в России, рассчитанный на 2023-2027 годы. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин.

«Проекты обходов городов в Дагестане направлены на развитие международного транспортного коридора «Север – Юг», связывающего Россию, Азербайджан и Иран. Строительство участков объезда Хасавюрта пройдет поэтапно, планируется устройство съездов и трех путепроводов в составе транспортных развязок», – рассказал главный эксперт проекта Евгений Гайнулин.

Строительная длина четырехполосной автодороги в объезд Хасавюрта составляет 20,952 км. Она будет соответствовать требованиям категории I-Б с расчетной скоростью движения 120 км\час.

Начало проектируемой трассы соответствует км 718+800 федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» и находится в Новолакском районе Республики Дагестан, в 2,9 км южнее от села Хамавюрт и в 2 км севернее от села Тухчар. Конец трассы объезда расположен на км 739+000 автодороги Р-217 «Кавказ» в Хасавюртовском районе Республики Дагестан, в 1,1 км северо-западнее от села Эндирей и в 2,3 км южнее от села Карланюрт.

Проект также включает реконструкцию участков трассы Р-217 «Кавказ» и автодороги М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой. В том числе планируется строительство моста через реку Ярык-Су и реконструкция существующего моста через реку Яман-Су с подходами по нормативам категории I-Б.

Застройщик – Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства.

Генеральный проектировщик – ООО «Экодор».