23 июня 2023 года в Калининграде прошёл очередной раунд консультаций с МАГАТЭ относительно ситуации на Запорожской АЭС.

Российскую делегацию возглавлял генеральный директор Госкорпорации «Росатом» А.Е. Лихачёв. Во встрече также приняли участие руководитель Ростехнадзора А.В. Трембицкий, начальник Главного управления охраны объектов Росгвардии В.И. Машевский, и.о. замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России М.Ю. Кондратенков и представитель войск РХБЗ. Кроме генерального директора МАГАТЭ Р. Гросси в переговорах участвовали его заместители М. Апаро и Л. Эврар.

В центре обсуждения были вопросы, касающиеся обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС, поднятые Р. Гросси на брифинге в Совете Безопасности ООН 30 мая этого года.

Гендиректор МАГАТЭ рассказал, как он видит дальнейшие действия Агентства в связи со сформулированными им тезисами на этот счет. Со своей стороны, А.Е. Лихачёв и другие выступающие сделали упор на том, что сейчас ожидают от Секретариата МАГАТЭ конкретных шагов, направленных на предотвращение ударов ВСУ как по Запорожской АЭС, так и по прилегающей территории и объектам критической поддерживающей инфраструктуры.

Также обсудили итоги поездки Р. Гросси на станцию 15 июня во главе ротационной миссии МАГАТЭ. По его просьбе для гендиректора МАГАТЭ было организовано посещение открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС – одного из ключевых элементов инфраструктуры внешнего энергоснабжения ЗАЭС, где ему продемонстрировали последствия атак ВСУ с использованием дронов-камикадзе.

А.Е. Лихачёв рассказал генеральному директору МАГАТЭ о мерах, предпринимаемых российской стороной для безопасной эксплуатации Запорожской АЭС, включая её водоснабжение после разрушения плотины Каховской ГЭС силами ВСУ. Гендиректор Агентства в ходе поездки на станцию смог лично удостовериться, что гидротехнические сооружения ЗАЭС работают в штатном режиме, а запасов воды в пруду-охладителе достаточно для безопасного функционирования станции.

Контакты будут продолжены.