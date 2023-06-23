Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» продолжает работы по приведению федеральной автомобильной дороги А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре в нормативное состояние.

В рамках ремонта на участке км 139 – км 158 подъезда к Комсомольску-на-Амуре ведется устранение пучин: на сегодняшний день выполнено 50% от общего объема работ, который составляет более 30 тыс. кв. м. Помимо этого, специалисты приступили к фрезерованию изношенного асфальтобетонного покрытия на глубину 15 см.

На объекте применяется технология холодной регенерации конструктивных слоев дорожной одежды. Метод заключается в том, что для устройства нового слоя используют существующие материалы с добавлением битумной эмульсии и цемента. Это позволит повысить несущую способность основания.

После завершения работ 19-километровый участок будет соответствовать параметрам III категории дороги с двумя полосами движения и асфальтобетонным покрытием. Проектом также предусмотрена установка 18 новых автобусных павильонов и 8,5 километров барьерного ограждения. Ввод объекта в эксплуатацию состоится осенью 2023 года.

*** Автомобильная дорога А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре обеспечивает круглогодичное сообщение деловых и культурных центров Дальнего Востока и Сибири с портами Ванино и Советская Гавань. С 2019 года – после перехода в федеральную собственность – в нормативное состояние привели около 200 км этой трассы.