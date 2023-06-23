Генеральный директор РЭА Минэнерго России Алексей Кулапин провел ежеквартальное рабочее совещание с российскими представителями в группах экспертов Комитета по устойчивой энергетике Европейской экономической комиссии (КУЭ ЕЭК) ООН. На нем присутствовали представители Минэнерго России, МИД России, а также заинтересованных компаний и организаций.

В ходе встречи были заслушаны отчеты по итогам заседаний экспертных групп по природному газу, шахтному метану, управлению ресурсами, а также участию в 70-й сессии ЕЭК ООН, при этом особое внимание было уделено работе российских представителей в указанных группах.

Участники совещания также проинформировали коллег о подготовке к заседаниям групп экспертов по энергоэффективности, возобновляемой энергии и экологически чистым электроэнергетическим системам, которые состоятся в сентябрь-октябрь текущего года.

«Прошу российских экспертов планировать очное участие в профильных мероприятиях, а также готовиться к ним заблаговременно: инициировать включение в повестку заседаний вопросов, которые отражают приоритеты государственной энергетической политики Российской Федерации. По возможности выступать с докладами», – подчеркнул Алексей Кулапин.

Отмечена активизация работы Секретариата ЕЭК ООН по вопросам развития сотрудничества в сфере водорода, в том числе формирование соответствующей рабочей подгруппы. От России в нее вошло 10 экспертов, которые будут представлять российские интересы в обсуждении ключевых вопросов деятельности группы, включая классификацию водорода.

Участники совещания затронули вопрос организации взаимодействия российских экспертов, работающих на площадке ЕЭК ООН, с Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). При поддержке России ЭСКАТО проведет Азиатско-Тихоокеанский энергетический форум, который состоится 19-20 октября в Бангкоке.

«Это крупное событие. Россия инициировала несколько тематических сессий в рамках форума, которые зачастую пересекаются по тематикам, которые мы активно продвигаем на площадке ЕЭК ООН: энергоэффективность, управление ресурсами, природный газ и другие направления. Прошу обратить внимание на это мероприятие и по возможности запланировать в нем участие», – добавил Алексей Кулапин.

Он также пригласил коллег посетить конференцию РЭА Минэнерго России «Территория энергетического диалога», которая пройдет 10 октября, в нулевой день Международного форума «Российская энергетическая неделя».