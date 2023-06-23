Минвостокразвития России и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) приняли участие в сессии «Ускоренное развитие промышленности на Дальнем Востоке в современных реалиях», прошедшей на площадке Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова в городе Улан-Удэ. В ходе мероприятия, организованного Минпромторгом РФ в рамках выездной стажировки, директор департамента международного сотрудничества и технологического развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России Денис Невзоров и заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов КРДВ Сергей Скалий представили действующие и перспективные меры государственной поддержки для промышленных предприятий ДФО.

«Мы не стоим на месте и стараемся оперативно реагировать на существующие вызовы. По инициативе Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева Минвостокразвития России разработало пакет мер поддержки – территорию опережающего развития (ТОР) «Патриотическая». Еще одним инструмент – льготное кредитование под 1% инвестиционных проектов резидентов ТОР, свободного порта Владивосток (СПВ) или Арктической зоны РФ (АЗРФ), которые производят продукцию для СВО», - сообщил Денис Невзоров.

Он отметил, что важной мерой является создание международной территории опережающего развития (МТОР). По итогам ВЭФ-2022 Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу Минвостокразвития России по разработке специальных условий, расширяющих уже существующий режим ТОР. Механизм позволит привлечь иностранные инвестиции из дружественных стран в проекты с высокой добавленной стоимостью.

Сергей Скалий рассказал об основных направлениях деятельности КРДВ: привлечение инвестиций на Дальний Восток и в Арктику, сопровождение и обеспечение инфраструктурой и землей реализуемых в условиях преференциальных режимов инвестиционных проектов, реализация проектов по социальному развитию регионов ДФО и АЗРФ.

Он проинформировал участников сессии, что КРДВ управляет режимами ТОР, СПВ, АЗРФ, а также специальным административным районом (САР) на острове Русский, льготной территорией для ведения бизнеса – Курильские острова Российской Федерации (КОРФ).

«Резидентам ТОР, СПВ, АЗРФ, КОРФ доступны нулевые налоги на прибыль, имущество и землю, сниженные на 75% страховые взносы, другие налоговые льготы, которые довольно гибки в применении. Очень важны административные преференции. Среди них возможности получения резидентами ТОР земли без аукциона по сниженной ставке аренды, получения согласия КРДВ на залог права аренды земли для привлечения дополнительного финансирования, выкупа этой земли по цене, которая не превышает 2,5 % от кадастровой стоимости участка. На сегодняшний день резидентам ТОР передано для создания новых предприятий более 43 тыс. га земли. Резиденты ТОР также имеют возможность инфраструктурного обеспечения. Это строительство инфраструктуры за бюджетные средства, а также субсидирование затрат на создание инфраструктуры резидентом самостоятельно. 230 объектов инфраструктуры к сегодняшнему дню уже построено, более 15 млрд рублей возмещено инвесторам, которые строят инфраструктуру сами. Большую поддержку оказывает бизнесу маркетинговая поддержка со стороны КРДВ, содействие в создании кооперационных цепочек. Мы непрерывно работаем над развитием систем преференций для предпринимателей, направленных на создание комфортных условий для работы», - сказал Сергей Скалий.

Среди самых капиталоемких отраслей спикер назвал нефтегазохимическую с объемом инвестиций 2,8 трлн рублей, горнорудную и металлургическую, куда вкладывается 1,6 трлн рублей, на третьем месте логистика – 770 млрд рублей. В десятке лидеров сельское хозяйство, девелопмент, туризм, энергетика, авиа-, машино- и судостроение. Всего резиденты ТОР, СПВ, АЗРФ, КОРФ реализуют более 3,3 тыс. проектов, они уже вложили 2,9 трлн рублей и создали 116 тыс. рабочих мест, ввели в эксплуатацию около 750 проектов.

«Дальний Восток развивается, меры поддержки работают без конкуренции, напротив, создают синергетический эффект. Важно, чтобы бизнес использовал как меры поддержки дальневосточных преференциальных территорий, так и предоставляемые Минпромторгом РФ инструменты, чтобы динамика появления в макрорегионе новых предприятий росла и дальше», - заявил Сергей Скалий в завершение доклада.

Министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов отметил, что при поддержке режима ТОР «Комсомольск» развернута масштабная работа по организации нового производства легких самолетов семейства «Байкал». Проект реализуется при поддержке Минпромторга и Минвостокразвития России. С 2025 года мощности производства составят 20 самолетов ежегодно, к 2030 году для нужд малой авиации Дальнего Востока будет выпущено 105 самолетов «Байкал». На ТОР «Хабаровск» создается производство автобусной техники. При поддержке Минвостокразвития Росиии по поручению Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в сжатые сроки организовано производство автовездеходов для силовых ведомств.