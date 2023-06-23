В рамках международного форума RENWEX в Москве состоялась панельная сессия на тему «Развитие локальной энергетики на основе ВИЭ в удалённых районах Дальнего Востока и Арктики», организованная Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) совместно с НП «Национальное агентство по энергосбережению и возобновляемым источникам энергии». Мероприятие прошло в рамках подготовки президентской сессии по энергетике на Восточном экономическом форуме 2023 и собрало ключевых отраслевых экспертов.

Открыл сессию заместитель Комитета Совета Федерации по делам Севера Анатолий Широков, который отметил важность развития распределенной генерации на основе внедрения современных бестопливных технологий, включая возобновляемую и атомную энергетику. По его словам, использование этих решений позволит решить государственную задачу гарантированного обеспечения промышленности и населения в удаленных районах Дальнего Востока и Арктики.

Модератор сессии, руководитель направления по энергетике и ЖКХ КРДВ Максим Губанов отметил наличие актуального поручения Президента РФ по итогам ВЭФ-2022 по разработке Программы модернизации объектов локальной генерации на территории Дальневосточного федерального округа.

«Мы внимательно следим за исполнением поручения Президента, которое должно дать импульс развитию локальной энергетики как отдельного направления электроэнергетической отрасли, и совместно с профессиональным сообществом максимально заинтересованы в появлении действенных механизмов государственной поддержки частных финансовых и технологических инвестиций в эту сферу», - сказал Максим Губанов.

Заместитель начальника отдела Минэнерго России Дмитрий Орлов рассказал о разработанной программе, которая в качестве основного инструмента привлечения бизнеса предусматривает использование энергосервисных контрактов и действующих механизмов макрорегиональной государственной поддержки бизнеса на территории Дальнего Востока и Арктики в виде налоговых льгот и фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ.

«Программа предусматривает два этапа реализации. На первом этапе планируется модернизировать 73 объекта в Якутии и семь на Камчатке общей мощностью более 150 МВт до 2026 года. Совокупная потребность в обновлении оценивается в 270 дизельных электростанций совокупной мощностью 477 МВт. Стоимость программы составляет около 80 млрд руб. и планируется за счет привлечения частных инвесторов с возможными региональными льготами», - пояснил Дмитрий Орлов.

Также в своем выступлении спикер упомянул об иных существующих механизмах поддержки проектов распределенной генерации, в том числе на основе ВИЭ, включая конкурсные региональные отборы и концессионные соглашения.

Наличие высокой актуальности в модернизации локальной энергетики и распространение механизмов государственной поддержки на территорию Арктики и других регионов Крайнего Севера отметил заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Александр Байков.

На территории Красноярского края расположено 11 муниципальных районов с численностью населения более 45 тысяч человек, в том числе три муниципальных образования расположены в Арктической зоне Российской Федерации. Энергосистемы данных районов полностью или частично не связаны с ЕЭС России и изолированной энергосистемой Норильска и функционируют преимущественно на основе дизельных электростанций.

«У нас есть опыт реализации энергосервисных контрактов и концессионных соглашений для модернизации объектов, но масштабы нуждаются в федеральной поддержке и гибкой форме ее применения на основе государственно-частного партнерства. Мы заинтересованы в расширении программы Минэнерго России на Красноярский край и просим учесть это при согласовании документа», - сказал Александр Байков.

Спикеры поделились опытом анализа и реализации инвестиционных проектов локальной энергетики и отметили ряд ключевых положений для дальнейшей проработки.

Владимир Тощенко, генеральный директор ООО «Арктик Пауэр Кэпитал» (компания в статусе резидента Арктической зоны РФ уже реализовала строительство 5 АГЭК по энергосервисному контракту с ПАО «РусГидро» в Якутии) обратил внимание на высокие капитальные затраты ввиду повышенных требований надёжности к техническим решениям в изолированных энергорайонах, транспортные расходы. С учётом длинного срока окупаемости подобных проектов есть высокая потребность в получении льготного финансирования и развития форм государственно-частного партнерства для повышения интереса технологического бизнеса к этой сфере.

Руководитель аналитического блока АРВЭ Евгения Франке рассказала о целесообразности создания информационного ресурса с подробной информацией о всех муниципальных образованиях Российской Федерации, на территории которых планируются проекты по модернизации генерирующих объектов. По мнению спикера, необходимо также указывать информацию об объемах и структуре производства и потребления электрической и тепловой энергии и мощности, характеристике существующих объектов по производству и распределению электрической и тепловой энергии, о природных потенциалах использования отдельных технологий ВИЭ-генерации. Необходима разработка программ перспективного развития этой отрасли на территории каждого региона, а также создание государственного фонда развития распределенной генерации для поддержки частных инвестиций. В функции этого фонда должно входить в том числе финансирование ТЭО и предпроектных изысканий.

Дмитрий Холкин, генеральный директор АНО «Центр «Энерджинет» рассказал о проведенном исследовании управления энергетической гибкостью, согласно которому только комплексное управление локальной энергосистемой позволяет добиться низких экономически обоснованных тарифов на электрическую и тепловую энергию. И это необходимо учитывать при разработке механизмов возврата инвестиций.

В ходе дискуссии опытом участия в инвестиционных проектах и технологическими решениями для обеспечения локального энергоснабжения потребителей поделились ООО «Глобал Гидро», МФТИ, ООО «Альтрэн», Power Conversion Lab, «Вектор-Баттери» и «ВТР Инжиниринг».

Участники сессии договорились совместно сформулировать предложения для включения в проект поручения Президента РФ по итогам Восточного экономического форума 2023.