Приглашаем принять участие в заседании секций НП «НТС ЕЭС» — «Проблемы надежности и эффективности релейной защиты и средств автоматического системного управления в ЕЭС России» и «Управления режимами энергосистем, РЗА» по теме: «Рассмотрение результатов НИОКР по теме: «Моделирование работы Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и Сахалинской ГРЭС-2 в составе Сахалинской энергосистемы».

Заседание состоится 28 июня 2023 года (среда) в 09:00 (мск) в формате видеоконференции.

Для формирования общего списка участников необходимо указать ФИО и адрес электронной почты. По данному списку будет осуществлена рассылка с инструкцией для подключения к видеотрансляции. Информацию необходимо направить до 18:00 27 июня 2023 года Расщепляеву Антону Игоревичу на электронную почту air@so-ups.ru.

Предварительный вариант презентаций выступления доступен по ссылке.