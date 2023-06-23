Цена на ВВГ падает
Приглашаем принять участие в заседании секций НП «НТС ЕЭС» — «Проблемы надежности и эффективности релейной защиты и средств автоматического системного управления в ЕЭС России» и «Управления режимами энергосистем, РЗА» по теме: «Рассмотрение результатов НИОКР по теме: «Моделирование работы Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и Сахалинской ГРЭС-2 в составе Сахалинской энергосистемы».
Заседание состоится 28 июня 2023 года (среда) в 09:00 (мск) в формате видеоконференции.
Для формирования общего списка участников необходимо указать ФИО и адрес электронной почты. По данному списку будет осуществлена рассылка с инструкцией для подключения к видеотрансляции. Информацию необходимо направить до 18:00 27 июня 2023 года Расщепляеву Антону Игоревичу на электронную почту air@so-ups.ru.
Предварительный вариант презентаций выступления доступен по ссылке.
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