«Россети Московский регион» завершили строительно-монтажные работы для подключения к сетям двух поликлиник, которые реконструируются в рамках масштабной городской программы капитального ремонта с целью внедрения нового московского стандарта поликлиник.

Городской поликлинике №46 (филиал 3, Воронцовская улица, 14, с.1) будет выдано 480 кВт, а диагностическому центру №1 (филиал 4, ул. Академика Бакулева, 18) – 704 кВт.

В рамках договора технологического присоединения для электроснабжения поликлиники установлена трансформаторная подстанция с трансформаторами 2х630 кВА, проложены десять кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ. Для диагностического центра специалисты «Россети Московский регион» провели модернизацию существующей электроустановки и построили восемь кабельных линий 0,4 кВ.

Медицинские учреждения обеспечены электроснабжением по второй категории надежности, это означает, что в случае технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.