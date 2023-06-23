 

"Швабе" импортозаместит измерительные приборы на российских предприятиях

23 июня 2023, 14:00 354 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Ростех
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Фото: «Швабе»

Фото: «Швабе»

Производственная площадка холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех увеличит выпуск средств измерений: микроскопов, автоколлиматоров, счетчиков и других приборов. Отгружать эту продукцию планируется на предприятия машиностроения и микроэлектроники, в лаборатории и НИИ. К такому решению пришли на рабочей встрече с участием руководителя Росстандарта и главы Минпромторга Новосибирской области. 

Совещание состоялось на территории Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ). Предприятие посетила делегация в составе руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антона Шалаева и министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова. В ходе визита гости ознакомились с производством оптических приборов, побывали в сборочном цехе, а также обсудили с руководством предприятия перспективы развития производства средств измерения. 

«Наши измерительные приборы используются во многих сферах – от медицины до авиации. В условиях импортозамещения мы осознаем необходимость в увеличении производства. Продукция нашего завода не уступает по своим характеристикам зарубежным аналогам, а в некоторых случаях и превосходит их. Это позволяет предприятиям, на которые мы осуществляем поставки, продолжать развиваться и не останавливать рабочие процессы», – сказал генеральный директор НПЗ Антон Клоков

В настоящее время линейка измерительных приборов НПЗ включает в себя цифровые оптические квадранты, инструментальные микроскопы, в том числе дополняемые видеомодулями и программным обеспечением, измерительные проекторы, оптические делительные головки, автоколлиматоры, счётчики электроэнергии и другую продукцию.

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Метки: ШВАБЕ, РОСТЕХ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Отрасль: Электротехника 

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