Производственная площадка холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех увеличит выпуск средств измерений: микроскопов, автоколлиматоров, счетчиков и других приборов. Отгружать эту продукцию планируется на предприятия машиностроения и микроэлектроники, в лаборатории и НИИ. К такому решению пришли на рабочей встрече с участием руководителя Росстандарта и главы Минпромторга Новосибирской области.

Совещание состоялось на территории Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ). Предприятие посетила делегация в составе руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антона Шалаева и министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова. В ходе визита гости ознакомились с производством оптических приборов, побывали в сборочном цехе, а также обсудили с руководством предприятия перспективы развития производства средств измерения.

«Наши измерительные приборы используются во многих сферах – от медицины до авиации. В условиях импортозамещения мы осознаем необходимость в увеличении производства. Продукция нашего завода не уступает по своим характеристикам зарубежным аналогам, а в некоторых случаях и превосходит их. Это позволяет предприятиям, на которые мы осуществляем поставки, продолжать развиваться и не останавливать рабочие процессы», – сказал генеральный директор НПЗ Антон Клоков.

В настоящее время линейка измерительных приборов НПЗ включает в себя цифровые оптические квадранты, инструментальные микроскопы, в том числе дополняемые видеомодулями и программным обеспечением, измерительные проекторы, оптические делительные головки, автоколлиматоры, счётчики электроэнергии и другую продукцию.