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Австралийский системный оператор завершил очередной этап реализации проекта межсистемного электрического соединения VNI West

26 июня 2023, 14:15 335 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО "СО ЕЭС"
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Австралийский AEMO, совмещающий функции оператора национального рынка и системного оператора Восточной и Южной энергосистем страны, совместно с корпорацией Transgrid, ответственной за эксплуатацию высоковольтной сети в штате Новый Южный Уэльс, опубликовал итоговой отчет по оценке рентабельности инвестиций совместного проекта соединения VNI West между Новым Южным Уэльсом и соседним штатом Виктория.

Отчет подготовлен по результатам проведения шестинедельных консультаций с заинтересованными сторонами для оценки всех вариантов маршрута на предмет соответствия социально-экономическим и экологическим требованиям.

Выбранный маршрут: от строящейся ПС Dinawan (которая будет использована и для другого проекта соединения EnergyConnect, реализуемого Transgrid) в штате Новый Южный Уэльс на юго-запад, через долину реки Мюррей и так называемую зону возобновляемой энергетики (Renewable Energy Zones, REZ) Western Victoria, до ПС Bulgana (точка подключения к соединению Western Renewables Link, WRL) в штате Виктория.

Ожидаемая экономическая выгода $ 1,4 млрд от проекта может быть получена за счет снижения затрат на строительство новых ВИЭ-мощностей, СНЭЭ и новой сетевой инфраструктуры в REZ.

VNI West – один из пяти действующих проектов, включенных в комплексный план AEMO по развитию энергосистемы (Integrated System Plan, ISP) 2022 г.

После публикации отчета разработчики должны приступить к согласованию и утверждению с заинтересованными сторонами выбранного варианта маршрута.

Официальный сайт AEMO

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Метки: АВСТРАЛИЯ, VNI West
Отрасль: Электроэнергетика 

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