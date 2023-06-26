Реорганизацией одного из участков промзоны «Калибр» общей площадью 9,01 гектара в Останкинском районе займется городской оператор — Московский фонд реновации жилой застройки. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город назначил оператора для реорганизации участка промзоны “Калибр” общей площадью 9,01 гектара на северо-востоке столицы. Им стал Московский фонд реновации жилой застройки, который возведет здесь свыше 114 тысяч квадратных метров недвижимости. Объем вложений в развитие территории оценивается в 13 миллиардов рублей. Реализация проекта даст городу около 900 новых рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Сейчас на участке находятся автосервисы и неиспользуемые склады. После реорганизации площадки жители получат благоустроенный квартал со всей необходимой инфраструктурой.

«В течение пяти лет на участке в Останкинском районе планируется построить 88 тысяч квадратных метров жилой и более 26 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Также оператор возведет детский сад на 180 воспитанников, спортивный комплекс общей площадью более 8,5 тысячи квадратных метров, магазины, кафе и офисные центры», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать более 570 тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций в проекты составит восемь триллионов рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвесторы, определенные по результатам торгов.

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