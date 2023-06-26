Аналог международной арктической станции "Снежинка", которая строится в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), планируют создать на Курильских островах. Об этом ТАСС сообщил в понедельник зампред правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.

"Мы думаем сделать аналог "Снежинки" на Курильских островах", - сказал он.

Кроме того, оборудование, которое создается для международной арктической станции "Снежинка", будет применяться для водородного полигона на Сахалине.

Проект строительства "Снежинки" был запущен в 2020 году. Станция будет использовать передовые технологии в области производства чистой энергии, систем жизнеобеспечения и станет первым в мире научно-образовательным комплексом, который работает на водородной энергетике. Параллельно на "Снежинке" будут заниматься практическими исследованиями систем жизнеобеспечения в Арктике.