Завершена сложная логистическая операция по транспортировке крупногабаритного оборудования - всех четырех парогенераторов для второго энергоблока передовой Курской АЭС-2 с энергоблоками ВВЭР-ТОИ. Каждый парогенератор доставлялся последовательно: сначала речным путем с завода изготовителя, затем - на спецтранспорте до города Курчатова.

«Оборудование предназначено для реакторного здания и будет расположено внутри гермозоны. Парогенераторы относятся к основному оборудованию первого контура АЭС и представляют собой теплообменный аппарат для производства пара, поступающего на турбогенератор для преобразования тепловой энергии в электроэнергию. По сравнению с парогенераторами блоков с реакторами ВВЭР-1000, ВВЭР-1200 длина корпуса увеличена на один метр и составляет 15 метров, масса 355 тонн, что позволило повысить их мощность», - пояснил первый заместитель директора по сооружению новых блоков Андрей Ошарин.

По планам монтаж четырёх парогенераторов запланирован на конец текущего года. Установка в проектное положение четырёх парогенераторов будет осуществляться при помощи грузоподъемного оборудования реакторного отделения – полярного крана и транспортного портала. На первом энергоблоке все парогенераторы установлены в проектное положение в конце 2022 года.

Развитие атомной энергетики - залог повышения уровня жизни граждан России. Российская промышленность наращивает выпуск необходимой техники и оборудования, укрепляя технологический суверенитет страны. Президент считает реализацию программ поддержки промышленности вопросом нацбезопасности и ставит задачу выйти на устойчивый промышленный рост в РФ, действуя динамично и напористо.

Энергоблоки №1 и №2 КуАЭС-2 поколения «3+» являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный). Это новый проект, созданный российскими проектировщиками (АО "Атомэнергопроект") на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Они обладают улучшенными технико-экономическими показателями. По сравнению с другими энергоблоками поколения «3+» проект ВВЭР-ТОИ предполагает существенное снижение стоимости сооружения, сроков и эксплуатационных расходов. Мощность каждого энергоблока выросла на 25%, до 1255 МВт по сравнению с энергоблоками действующей Курской АЭС.