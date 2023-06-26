"Синара-Городские транспортные решения Краснодар" ("Синара-ГТР Краснодар", входит в холдинг "Синара-транспортные машины") приступила к замене рельсошпальной решетки и строительству нового пути на модернизируемом трамвайном узле в Краснодаре, сообщает центр общественных связей СТМ.

"С 23 июня по 23 июля на уже существующей развязке на пересечении улиц Московской, Островского, Красных Зорь и Крайней будет заменено 1,2 километра рельсошпальной решетки и уложено еще 200 метров новых трамвайных путей. Работы будут проводиться поэтапно, движение трамваев на данном участке будет полностью восстановлено 24 июля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках реконструкции также построят остановочные платформы, адаптированные для маломобильных граждан, установят остановочные павильоны.

"С 22:00 23 июня работы будут проводиться на участке по ул. Крайней, с 22:00 30 июня — на участке по ул. Красных Зорь. Завершится первый этап 2 июля", — говорится в сообщении.

Вместе с тем с 14 июля по 16 июля будет заменена рельсошпальная решетка на участке узла по ул. Московской, а с 14 июля по 23 июля — на участке по ул. Островского.

Отмечается, что все работы планируется завершить к 1 сентября. В результате на данном узле появится транспортно-пешеходное пространство с зеленой зоной, тротуарами, стоянкой для автотранспорта и уличным освещением.

Как сообщалось, концессионное соглашение о развитии трамвайной сети в западной части города между компанией и властями Краснодарского края было подписано в сентябре 2022 года.

Соглашение заключено сроком на 25 лет. Собственником построенных трамвайных путей и приобретенных вагонов будет администрация Краснодара.

Общий объем инвестиций в проект составит 28,4 млрд рублей, из них собственные средства инвестора и средства, выделяемые по программе развития городского электротранспорта, составят около 12 млрд рублей. В марте регион получил субсидию из федерального бюджета на реализацию проекта в размере 8,3 млрд рублей.

Согласно концессионному соглашению, всего в 2022-2026 годах будет проложено 35,6 км новых путей в западной части города, а также закуплено 100 единиц новых низкопольных трамваев. Реализация проекта улучшит транспортную доступность развивающихся районов Краснодара, а также спортивного кластера "Город спорта" и строящегося парка достижений.

По данным администрации Краснодара, трамвайная сеть города включает в себя 16 маршрутов общей протяженностью 380 км. На маршруты ежедневно выходят почти 230 вагонов, 103 из которых — новые. Они закуплены за счет краевого финансирования в 2019-2021 годах.

СП "Синара-ГТР" было создано в июле 2020 года "Синарой-ТМ" и ООО "Региональные концессионные компании" (РКК) на паритетной основе. СП создано с целью объединить компетенции команд группы "Синара" и РКК для развития городского общественного транспорта.