Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий в международном аэропорту "Ставрополь" (входит в холдинг "Новапорт") должно быть завершено в первом полугодии 2024 года, сообщил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.

"Аэропорту в 2024 году исполнится 95 лет, как раз к этой дате завершим", — сказал Штепа журналистам в понедельник.

На сайте "Новапорт" уточняется, что общая площадь нового терминала запланирована ориентировочно в 6 тыс. кв.м, пропускная способность в час — 400 пассажиров (200 на вылет/200 на прилет), пропускная способность в год — 580 тыс. пассажиров.

Сейчас аэровокзальный комплекс состоит из двух зон обслуживания пассажиров, способных обслуживать 300 человек в час.

Как сообщалось, ввод нового терминала внутренних воздушных линий международного аэропорта "Минеральные Воды" также запланирован к юбилейной дате — столетию воздушной гавани в 2025 году.

"Турпоток растет и нагрузка на аэропорты увеличивается. В связи с этим был открыт еще один вход и дополнительные пункты осмотра в аэропорту Минвод, изменена конфигурация залов", — отметил на пресс-конференции Штепа, добавив, что в I квартале этого года аэропорты в Ставрополе и Минводах уже перевезли 1 млн 150 тыс. пассажиров.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта Ставрополя в I квартале 2023 года вырос на 15,6%, до 114,4 тыс. пассажиров. Аэропорт Минвод в январе-мае обслужил более 1 млн человек, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В марте этого года аэропорт Минвод (крупнейший авиаузел Северо-Кавказского федерального округа) заключил договор на выполнение работ по строительству нового терминала внутренних воздушных линий с российско-турецкой "ЛимакМаращСтрой". Сумма договора составляет 13,998 млрд рублей. Строительство уже началось.

Площадь нового терминала составит 28 тыс. кв.м. Он позволит увеличить пропускную способность на внутренних линиях до 1 тыс. пассажиров в час, или до 3,8 млн в год. Объект будет оснащен пятью телескопическими трапами, современными системами обслуживания пассажиров и обработки багажа. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отмечал, что с новым терминалом аэропорт сможет обслуживать в год почти вдвое больше пассажиров.