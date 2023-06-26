В ходе встречи Генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов представил Губернатору Ульяновской области Алексею Русских нового руководителя филиала «Ульяновские распределительные сети» - Сергея Анисимовича.

Губернатор отметил важность деятельности ульяновского филиала электросетевой компании для наращивания энергетического потенциала региона, повышения его инвестиционной привлекательности и надежности энергоснабжения.

В 2023 году компания «Россети Волга» инвестирует в электросетевой комплекс Ульяновской области порядка 600 млн рублей. Значительная часть финансирования запланирована по программе технологического присоединения к сетям новых объектов. Среди наиболее крупных объектов присоединения – испытательный полигон ПАО «АвтоВАЗ» в с. Сосновка, линии обогащения кварцевого песка в р.п. Силикатный, производственные площади в промышленной зоне города Димитровграда, завод крупнопанельного домостроения, нефтеперерабатывающее производство р.п. Николаевка, резервное питание для «Ульяновского сахарного завода». Кроме того, компания участвует в электроснабжении более 30 объектов, возводимых в рамках национальных проектов.

«Деятельность компании на территории Ульяновской области нацелена на дальнейшее эффективное развитие электросетевой инфраструктуры, синхронизацию инвестиционной программы с перспективными проектами региона, - подчеркнул Генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов. – Эти задачи поставлены перед коллективом филиала и его новым руководителем».

Справочно: Трудовой стаж Сергея Яковлевича Анисимовича в сфере энергетики - 23 года, в т.ч. в компаниях группы «Россети» - «Кубаньэнерго» и «ФСК ЕЭС». Награжден ведомственными и отраслевыми почетными грамотами и благодарностями, а также Почетной грамотой и Почетной медалью 22-х Олимпийских зимних игр и 9-х Паралимпийских игр.