Речь об участках реконструкции и капремонта общей протяженностью около 70 км (c 1548-го по 1609-й км и с 1780-го по 1790-й км), где ведутся работы по расширению проезжей части с двух до четырех полос. Открыть движение по ним планируется до конца 2025 года.

Еще 70 км введут в эксплуатацию в текущем сезоне после восстановления изношенных слоев дорожного покрытия и ремонта. Именно по трассе М-5 едут туристы к таким достопримечательностям региона, как Айские притесы и национальный парк «Зюраткуль», старейшая ГЭС России – Саткинские «Пороги» и горнолыжный курорт «Солнечная долина» и т.д.

Благодаря реконструкции и капитальному ремонту пропускная способность трассы увеличится до 30 тыс. автомобилей в сутки. Строительство обхода города Сим позволит кратно сократить время в пути до наиболее привлекательных туристических мест региона. Для обеспечения безопасности и комфорта на всей протяженности четырехполосного участка устанавливается разделительное барьерное ограждение, которое снимет риски лобовых столкновений, а электроосвещение на транспортных развязках улучшит видимость в темное время суток.

*** В результате реконструкции (участок c 1548-го по 1609-й км) четырехполосными станут более 150 километров трассы (85 км – уже переведены в четыре полосы), в эксплуатацию введут транспортную развязку и путепровод у г.Сим, устроят новые остановочные комплексы с автопавильонами, тротуарами и пандусами для пассажиров общественного транспорта, в том числе маломобильных. Работы на объекте проводятся в рамках федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Более 320 км автодороги М-5 «Урал» (км 1548 км – км 1871) проходят по территории Челябинской области. Трасса соединяет семь территориальных образований: Сосновский и Чебаркульский районы, Златоустовский ГО, Саткинский, Катав-Ивановский и Ашинский районы. Дорога является единственной магистралью, связывающей Западно-Сибирскую часть с Центральной Россией и горнозаводскую зону Челябинской области с областным центром. Интенсивность движения на трассе в настоящее время составляет 11-19 тыс. машин ежедневно.