Дорогу от аэропорта до вокзала в Краснодаре оценили в 100 млрд

Объем капитальных вложений в проект строительства железнодорожных путей от аэропорта Краснодара до ж/д вокзала «Краснодар-1» превышают 100 млрд рублей.

РЖД оценило дорогу между аэропортом и вокзалом в кубанской столице в 100 млрд рублей. Отмечается, что инвестиции будут уточнены по итогам разработки проектно-сметной документации. Вопрос источников финансирования прорабатывается, пишет «РБК-Краснодар».

Проект планируется реализовать в три этапа – до 2032 года.

Сейчас ОАО «РЖД» совместно с администрацией Краснодарского края рассматривает варианты реализации 1 этапа проекта (организация кольцевого движения в сообщении Краснодар-1 — разъезд Витаминный — Пашковская — Краснодар-1).

Напомним, в мае сообщалось, что к 2030 году от аэропорта до вокзала Краснодар-1 планируют запустить городскую электричку.

- При реализации проекта в этом районе города появится современная транспортная инфраструктура. Транспортная доступность поможет минимизировать пробки и ускорить трафик, - рассказал тогда мэр Евгений Наумов.

Уточнялось, что в планах строительство восточного и западного подходов к новому терминалу аэровокзала. В настоящее время - это новая автодорога, идущая от трассы Краснодар-Кропоткин в районе хутора Ленина. Отдельным этапом является продление движения по ул. им. Фадеева, проектирование которой уже ведется краевыми властями.