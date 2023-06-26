Производителям промышленной продукции, не имеющей аналогов в России, будет проще получить документы, необходимые для предоставления мер господдержки. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о получении заключений, подтверждающих, что промышленная продукция не имеет отечественных аналогов. Теперь при оформлении таких заключений взаимодействие предприятий, экспертных организаций и Минпромторга будет проходить в дистанционном формате с использованием государственной информационной системы промышленности (ГИСП). Сами заключения будут доступны предприятиям в электронном виде в сервисе ГИСП. Новый порядок позволит снизить административную нагрузку на бизнес при прохождении процедуры оформления заключений.

Кроме того, для малых и средних предприятий теперь предусмотрены льготы на оплату услуги по оформлению заключения, что позволит снизить финансовую нагрузку на производителей.

Для реализации крупных инвестиционных проектов упрощены возможности поставки многокомпонентного технологического оборудования, которое в России пока не выпускается. Теперь такое оборудование можно будет получить не одной партией, как это было ранее, а несколькими, что гораздо удобнее при ввозе станков и автоматических линий, которые могут поступать по частям в течение довольно длительных сроков – до шести лет. Включение их в перечень промышленной продукции, не имеющей отечественных аналогов, позволит российским компаниям не платить в этом случае НДС.